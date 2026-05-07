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El País Ovación Fútbol

Nacional fue avasallado en Ibagué, ahondó su crisis y se aferra a dos “finales” de local en Libertadores

El tricolor tuvo 25 minutos auspiciosos pero no pudo sostener la supremacía. Tolima terminó goleando y complicó las aspiraciones del tricolor en el grupo.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
07/05/2026, 03:54
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Sebastián Coates lamenta la goleada sufrida en Ibagué ante Deportes Tolima, por Copa Libertadores
Sebastián Coates lamenta la goleada sufrida en Ibagué ante Deportes Tolima, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Enviado a Ibagúe, Colombia
En un partido de roce constante, Nacional fue ampliamente superado por Tolima y cayó 3-0 en Ibagué.

Coates: "Esto es Nacional y somos todos culpables", dijo el capitán que recalcó que "hay que mejorar mucho"

El tricolor tuvo un arranque promisorio después de un remate de Camilo Cándido que exigió a Neto Volpi y terminó reventando el palo. A sabiendas de que Tolima solía dominar desde la posición de pelota, Jorge Bava propuso un juego directo con pelotas largas para explotar la capacidad ofensiva de Maxi Gómez y de Gonzalo Carneiro, o la velocidad de Baltasar Barcia. Por momentos logró inquietar, sobre todo con un centro desde la derecha que el “20” no conectó por milímetros, y con un remate de media distancia del “9”. Pero no pudo sostener el ritmo frenético y fue avasallado.

Desde los 25‘ en adelante el anfitrión comenzó a dominar en campo rival y levantó a los más de 15.000 hinchas presentes. “Vamos Tolima… que esta noche tenemos que ganar” cantaban. Los problemas del Bolso comenzaron cuando Juan Pablo Torres empezó a desnivelar. De sus pies llegó casi todo lo bueno y terminó dando una masterclass de juego en ambas áreas.

Luis Mejía jugó el partido de la reivindicación luego de varios en los que no estuvo a su nivel habitual. Pero le faltó compañía. Los seis últimos minutos del primer tramo fueron fatídicos para el Bolso. Raphael Claus cobró un penal claro de Luciano Boggio y Torres no pudo ante un Luis Mejía que se hizo gigante. Pero el 10 capturó rápido el rebote y cayó ante la marca de Sebastián Coates.

El árbitro acudió al VAR y no dudó en sancionar la revancha del Pijao. Hubo cambio de pateador, Luis Sandoval esperó que Mejía eligiera un palo e hizo estallar a la tribuna principal del Murillo Toro, que gritó con euforia el gol y flameó su bandera con la inscripción “Soy lechona y tengo aguante” en el sector donde se ubicaba la Revolución Vinotinto Sur.

En la primera jugada del complemento Agustín Rogel falló en el despeje y Mejía salvó a Nacional en un nuevo mano a mano con Torres. El duelo se convirtió en una constante a los 61‘ cuando el arquero panameño le impidió el 2-0 descolgándola del ángulo.

La frustración de Nacional era evidente. No lograba desarticular el plan de su rival, perdía la pelota muy rápido y Gómez debía salir del área para recibir. Bava buscó el partido por afuera con Tomás Verón Lupi y Agustín De los Santos, pero tampoco le resultó y Jherson Mosquera lo liquidó de contra. Nacional profundiza su herida, llegó a cuatro caídas al hilo y podría terminar la fecha último. Para colmo terminó padeciendo la picada de Jersson González que decretó la goleada.

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