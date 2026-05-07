De no creer: Nacional sufrió dos penales en seis minutos que lo llevaron a irse al descanso abajo ante Tolima

De no creer lo que le pasó a Nacional frente a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, Colombia, debido a que sufrió dos penales en cuestión de seis minutos. El primero lo había atajado el panameño Luis Mejía, pero Sebastián Coates cometió una falta a la hora de ir a buscar el rebote que derivó en otro tiro desde los 12 pasos.

Después de una buena acción colectiva del elenco colombiano, la pelota pasó toda el área tricolor, Luciano Boggio la fue a buscar y no vio al rival que tenía en su espalda. Eso produjo que el número 6 de Nacional golpeara a su adversario y el árbitro brasileño Raphael Claus cobrara la pena máxima en el minuto 42.

El que tomó la responsabilidad fue Juan Pablo Torres, pero su tiro fue tapado por el golero Mejía. Y acto seguido el atacante colombiano fue a buscar la pelota y cuando estaba por llegar a ella terminó en el suelo debido a que se lo llevó puesto Coates. Sin embargo, el árbitro no cobró nada.

¡¡MANOTA!! MEJÍA ADIVINÓ, LE ATAJÓ EL PENAL A TATAY TORRES Y EVITÓ EL PRIMERO DE TOLIMA ANTE NACIONAL.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fff7lZ6hJX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

¡¡DE UN PENAL A OTRO, INCREÍBLE!! Mejía atajó, pero Coates en el rebote cometió esta infracción y Raphael Claus sancionó un nuevo penal para Tolima vs. Nacional.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hUWfbwOZPP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

No obstante, recibió el llamado del VAR para que volviera a ver la incidencia. Se tomó unos minutos y finalmente pitó la falta de Coates sobre Torres en el área, por lo que Deportes Tolima contó con otro penal en el minuto 45+3.

Para esa oportunidad Tolima cambió de lanzador, ya que lo ejecutó Luis Fernando Sandoval al medio, mientras que Mejía se tiró a la derecha. Gol para el Deportes Tolima tras lo que fue una situación insólita y que no se ve muy seguido en el fútbol.

ESTA VEZ NO PUDO MANOTA: Sandoval definió bien y marcó el primero de Tolima ante Nacional.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fgpB3wYZ89 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

De esta manera, Nacional se fue al descanso luego de vivir esa situación que sirvió para romper la paridad en el marcador.