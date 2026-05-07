El exabrupto de Sebastián "Loco" Abreu durante una entrevista radial: "No sé cómo sacar esta p..."

El exfutbolista y entrenador Sebastián "Loco" Abreu protagonizó un divertido momento al aire durante una entrevista por videollamada con el programa La mañana del fútbol, en El Espectador Deportes.

El actual DT de Club Xolos de Tijuana, que se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro tras una destacada campaña con el equipo mexicano, apareció conectado con un fondo institucional y no logró quitarlo durante toda la charla.

“Escuchá acá, con un paisaje espectacular, pero no sé cómo sacar la poronga esta”, lanzó entre risas el “Loco”, al referirse al filtro virtual rojo y con el escudo de Xolos que tapaba la vista de la playa carioca. "¿Estás en el espacio?", bromearon desde Montevideo al inicio del contacto.

El exabrupto del "Loco" desató las carcajadas en el estudio donde estaban los periodistas Federico Buysan, Sebastián Giovanelli y Gonzalo Ronchi.

Abreu explicó que el departamento de comunicación del club mexicano le había configurado el fondo institucional para entrevistas oficiales y que él no sabía cómo desactivarlo. “La tecnología me supera”, admitió más adelante, mientras seguía intentando mostrar el paisaje real detrás suyo.

Durante la nota también habló de fútbol, del presente en México y de Nacional, equipo de sus amores.

“Ya tengo tarea ahora estando en la playa: ver cómo se saca esto de la pantalla”, cerró entre bromas antes de despedirse.