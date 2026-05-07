Hebraica Macabi 17-23 Aguada en vivo: un buen cierre de Donald Sims quebró un inicio punto a punto

Hebraica Macabi y Aguada cierran los primeros capítulos de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Estadio Romeo Schinca. Ambos equipos llegan en racha adversa que provocaron cortes para ambos, para el Macabeo en dos extranjeros, y para el rojiverde en su entrenador. Arbitrarán Andrés Bartel, Gastón Rodríguez y Nicolás Revetria.

El partido es transmitido por VTV Plus canal que se encuentra en la grilla de transmisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV va gratis para los usurarios con planes de Internet mayores a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además, también lo transmite Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

El primer cuarto fue punto a punto y con variantes. El Hebreo comenzó cargando el bajo, mientras que el Aguatero comenzó siendo vertical. Brandon Weatherspoon sustuvo al Macabeo cerca, junto a un triples de Salvador Zanotta y Manuel Mayora. La paridad la rompió Donald Sims en el final y un técnico a la banca Macabea, que dejó el score 23-17, al cierre del primer cuarto.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Hebreo viene de perder ante Peñarol, pero con un rendimiento ascendente desde la llegada de Brandon Weatherspoon y Charles Mitchell. El equipo de Leonardo Zylbersztein derrotó anteriormente a Malvín y perdió en el final ante Aguada y Nacional de visita.

Por su parte, el Aguatero viene de ganarle a Malvín en alargue, cortando una racha de tres caídas consecutivas. Leandro Taboada volverá a la dirección técnica tras la destitución de Diego Vadell.