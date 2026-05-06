Uruguay, la quinta liga con menos paciencia a DT’s: el dato del CIES que pone foco en la continuidad de Aguirre

El Observatorio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) llevó a cabo un trabajo en el que muestra a la Liga AUF Uruguaya como la quinta liga en el mundo que posee menor permanencia de entrenadores en sus equipos.

Para llegar a este número el Observatorio del CIES tomó en cuenta 55 ligas profesionales y arrojó que la que tiene menor paciencia a los directores técnicos en los clubes es la de Chipre con un promedio de 4,2 meses de duración de los entrenadores en sus cargos, luego le sigue la liga de Perú con 4,3, Costa Rica con 6,5, la Superliga de Serbia con 6,7 y en el quinto puesto aparece la de Uruguay con 7,4.

En ese sentido, las ligas de Argentina y Brasil, las dos más fuertes del continente sudamericano, se encuentran en el octavo y noveno lugar en este estudio, respectivamente. La liga de los campeones del mundo tiene un promedio de duración de los entrenadores en sus equipos de 8,3 meses, mientras que la de los brasileños es de 8,6.

Cambiaron un 75%

Jorge Bava en el partido entre Albion y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El trabajo del Observatorio del CIES señala que la Chipre, además de ser la número uno en el ranking de poca permanencia de los entrenadores en sus clubes, es también la única que ya cambió el 100% de sus técnicos en los equipos de Primera División.

Bajo ese punto, el campeonato uruguayo arroja que el 75% de sus clubes de Primera División cambiaron de entrenadores. Para esta edición de la Liga AUF Uruguaya, estos fueron los clubes que cambiaron de técnicos: Liverpool (Jorge Fossati por Camilo Speranza), Nacional (Jorge Bava por Jadson Viera), Danubio (Gustavo Matosas que está en un interinato por Diego Monarriz), Boston River (Ignacio Ithurralde por Israel Damonte), Juventud de Las Piedras (Sergio Blanco por Sebastián Méndez), Progreso (Tabaré Silva por Leonel Rocco), Cerro (Alejandro Apud por Nelson Abeijón).

La que menos cambios tuvo

La liga que más —podría decirse — sostiene los proyectos de los entrenadores en los clubes es la de Noruega. Debido a que los directores técnicos tienen un promedio de permanencia de 31,5 meses en sus puestos de trabajo, lo que arroja casi dos años y medio dirigiendo a un mismo club.

Solo hay un caso en la máxima división del fútbol uruguayo que tenga números parecidos a los de la liga noruega en permanencia en su cargo y es Diego Aguirre. La Fiera, que está al mando de su cuarta etapa en Peñarol, asumió el 21 de noviembre de 2023 por lo que ya lleva dos años y medio siendo el entrenador del conjunto Mirasol.

Sin embargo, atraviesa su peor crisis desde que llegó al club: suma siete partidos sin ganar entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Por eso se comenzó a especular con una posible salida de Aguirre si este jueves no vence a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, a la hora 19:00, (ESPN y Disney+) por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Peñarol está obligado a ganar para soñar con el pasaje a los octavos de final, en tanto si el Calamar suma de a tres puntos eliminará a un rival directo como el Carbonero y tendrá, prácticamente, un pie en la otra fase del torneo internacional.

Corinthians es el líder del Grupo E con nueve unidades, Platense está segundo con seis puntos, cierran Peñarol e Independiente Santa Fe con una unidad, respectivamente.