Jorge Bava definió el once de Nacional para enfrentar a Tolima por Copa Libertadores y realizará tres cambios

Enviado a Ibagué, Colombia

El Nacional de Jorge Bava ya definió su oncena para el encuentro ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores y realizará tres cambios en relación al equipo que paró en Lima frente a Universitario por la tercera jornada.

En un tramo del entrenamiento desarrollado este martes por la tarde en el Club Campestre de la ciudad colombiana, el entrenador probó al juvenil Juan Ignacio García como volante central junto con Luciano Boggio, un habitual titular. Sin embargo, terminó optando por la inclusión de Agustín Dos Santos en reemplazo del expulsado Lucas Rodríguez.

Agustín Dos Santos en un partido con Nacional durante la Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El técnico apela a la experiencia del joven volante por sobre el oriundo de Las Piedras, que en caso de ingresar tendrá su debut oficial en la Primera División.

Otra de las modificaciones es el ingreso de Emiliano Ancheta al lateral derecho en reemplazo de Nicolás "Ojito" Rodríguez. Asimismo, Gonzalo Carneiro suplanta a Tomás Verón Lupi y tendrá su primera titularidad después de haberse recuperado de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Viene de tener minutos frente a Albion en el Estadio Centenario.

De esta manera, el once del Bolso para jugar su último partido como visitante en la fase de grupos es la siguiente: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro.

Los números de Agustín Dos Santos en Nacional

En lo que va de la temporada 2026 con el Bolso, Dos Santos registra 10 partidos jugados y una asistencia. En total, tiene 337 minutos en cancha. Desde su debut en la institución tiene 14 partidos en la espalda y es considerado una de las grandes promesas de la cantera.

En lo que respecta a Ancheta, otra de las novedades del equipo escogido por Bava, el lateral fue suplente en el último compromiso ante el Pionero por el ámbito local e ingresó siete minutos ante Universitario. A raíz de una lesión muscular se había perdido cinco partidos entre el Apertura y la Libertadores; será su primera titularidad desde entonces.