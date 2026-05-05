"Vienen de un torneo donde pegan más y no pitan casi nada", dijo una de las figuras del Tolima sobre Nacional

Enviado a Ibagué, Colombia

Juan Pablo Torres, una de las figuras del Deportes Tolima, quien se desempeña como volante, habló este martes en la conferencia de prensa previa al partido ante Nacional por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores e hizo una afirmación que no tardó en hacerse viral.

Consultado por un periodista colombiano acerca de cómo puede influir un posible juego “rústico” del tricolor ante un plantel que no destaca por su exuberancia física, respondió: “En el partido de mañana nadie puede ser menudito, tenemos que entrar con toda desde el primer minuto, con ganas de ganar el partido y los duelos. Somos conscientes que vienen de un torneo donde pausan más el partido, pegan más y no pitan casi nada. Somos conscientes del partido que nos estamos jugando, mañana desde el primer minuto con nuestra gente vamos a sacar el partido adelante”.

También destacó que la Libertadores exige otro tipo de juego que se diferencia de todas las demás competencias: “Sabemos que todo depende del torneo local, de cómo te vayas acostumbrando a las faltas que te pitan, al juego que te brindan los equipos rivales, y creo que por eso varios países nos sacan ventaja en eso, como lo son Brasil y Argentina, que casi no pitan tantas faltas”.

En este sentido profundizó: “Como yo lo digo siempre: la Copa Libertadores se juega a otro precio, se juega a otra moneda. Hoy te pitan árbitros extranjeros que no te conocen entonces no puedes quedarte tirado en el piso, tienes que levantarte a ayudar al equipo, ir hacia adelante y poder también hacerles una buena presión, quitarles el balón cerca del área rival y estar cerca del gol para así poder ganar”.

¡Lucas González, técnico de Deportes Tolima y Juan Pablo 'Tatay' Torres hablaron en conferencia de prensa en el previo del duelo ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores! ⚽



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El mediocampista, a quien apodan Tatay, también dejó un elogio para los futbolistas de renombre del Bolso: “Me siento orgulloso de poder enfrentar jugadores que han jugado en Europa, Mundiales y todo. Disfruto el día a día y eso me prepara para lo que viene, mi futuro y mi carrera”.

En lo que va de la temporada 2026 Torres registra siete goles y cinco asistencias en 21 partidos jugados.

En la antesala de este compromiso la cuenta oficial del Vinotinto y Oro realizó algunas publicaciones exhortando a sus hinchas a llenar el Estadio Manuel Murillo Toro para un encuentro clave. Este escenario deportivo situado en Ibagué tiene capacidad para 28.000 espectadores.

El partido está fijado para las 23:00 horas de Uruguay y podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN 7.