El Nacional de Bava apronta un juego clave de Libertadores: entrena por la tarde y tiene una necesidad evidente

Enviado a Ibagué - Colombia

La llegada de Nacional a su concentración en Ibagué previo al cruce ante Deportes Tolima por Copa Libertadores se le hizo desear porque el vuelo chárter tuvo que hacer una parada técnica en Cali para realizar el control migratorio de la delegación.

Esta cuestión logística, sumada a la carga de combustible en Lima, hicieron que el plantel se instalara sobre las 19:45 horas de Uruguay.

Sin embargo, al llegar al Hotel Estelar Altamira donde concentran se los vio distendidos e incluso tuvieron algún intercambio con los hinchas que los esperaban con ansias.

El entrenador Jorge Bava bajó del micro e inmediatamente recibió el pedido de una fotografía. Aceptó con visible alegría, se dio un abrazo con el fanático y siguió su recorrido.

Otro que fue muy aplaudido en su ingreso al hospedaje fue Maximiliano Silvera, quien respondió con una sonrisa.

De acuerdo a la planificación del área deportiva, ayer tenían prevista una práctica opcional a las 21:00, que oficiaba como una especie de regenerativo tras el partido del domingo con Albion.

Hoy a las 18:00 Bava liderará su primer y último entrenamiento en suelo colombiano antes del cruce con Deportes Tolima, fijado para mañana a las 23:00 en el Estadio Manuel Murillo Toro por la cuarta fecha del grupo B. El recinto deportivo está situado a cinco minutos del hotel.

Mañana, horas antes del pitazo inicial, el plantel reconocerá el campo de juego, y después llegará la hora de la verdad.

Puertas adentro son muy autocríticos con el desempeño colectivo y entienden que esta es una oportunidad de oro para convertirse en líderes de una llave que tiene al Bolso, Tolima, Universitario y Coquimbo Unido igualados con cuatro puntos.

Después de una nueva derrota frente a Albion por el Torneo Apertura, que se suma a la caída 4-2 frente a Universitario por copa y el 2-1 sufrido contra Danubio en el Gran Parque Central, el Bolso buscará una victoria impostergable que lo acomode en el grupo.

Aquella afirmación de Flavio Perchman, quien en febrero le dijo a Ovación que hacer ”una buena Copa Libertadores es pasar octavos” deja en evidencia a dónde apunta la institución y mañana tendrán una de las tres pruebas de fuego que les restan. En las otras dos, contra Universitario y Coquimbo Unido, serán locales.

En la vereda de enfrente estará un Tolima que logró clasificar a los playoffs de la liga colombiana después de terminar en el sexto puesto; en la llave de cuartos de final será rival del Deportivo Pasto. En su último partido copero goleó 3-0 a Coquimbo Unido como local. El club lanzó una convocatoria para que sus hinchas colmen el Murillo Toro.