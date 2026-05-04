Tolima redobla la apuesta ante Nacional: del “somos 100 veces mejores” al llamado para llenar el estadio

De la frase que se volvió viral en el Gran Parque Central a un nuevo intento por cambiar la historia. Deportes Tolima vuelve a enfrentar a Nacional por la Copa Libertadores 2026, esta vez en Ibagué, con un mensaje claro: llenar el estadio y hacerse fuerte de local en un partido determinante para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

El antecedente reciente todavía resuena. En Montevideo, durante una pausa de hidratación, el entrenador del conjunto colombiano lanzó un desafiante “somos 100 veces mejores”, una declaración que rápidamente recorrió el continente, pero que terminó contrastando con el resultado: derrota 3 a 1 ante el tricolor.

Lejos de esquivar aquella situación, el foco ahora está puesto en el presente. Luego del empate frente a Deportivo Cali por el torneo colombiano, el técnico bajó el tono y apeló a la unión con los hinchas en la previa de un encuentro clave.

“Estamos viviendo un lindo momento con Deportes Tolima, así que invito personalmente a la gente para que se sume, que lo disfruten, para que vengan y se sumen a la fiesta del fútbol”, expresó.

El entrenador valoró además el momento del plantel y el crecimiento competitivo del club: “Afortunadamente estos chicos les están dando la posibilidad de estar nuevamente en finales, de traer equipos de todo el continente acá, con las aspiraciones intactas de estar en octavos de final de la Copa Libertadores”.

En ese sentido, hizo hincapié en el rol que puede jugar el público en el estadio Manuel Murillo Toro: “Ojalá que vengan, que nos acompañen, pero que nos acompañen con la ilusión que tenemos nosotros y con ese empuje, porque les puedo garantizar que eso nosotros lo sentimos y los chicos dentro de la cancha aún más”.

El club acompañó ese mensaje con una campaña fuerte en redes sociales y la implementación de promociones y descuentos en la venta de entradas, con el objetivo de asegurar un marco imponente para el que será su último partido como local en la fase de grupos.

La cita es el próximo miércoles, vamos a llenar Queremos La Hoguera del Indio en nuestra cita internacional 🔥



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Deportes Tolima busca transformar la presión en impulso. Después de una frase que lo puso en el centro de la escena al entrenador, ahora apuesta a que su gente sea protagonista para intentar dar el golpe ante Nacional y seguir con vida en la Libertadores.

El grupo B de la máxima competencia continental a nivel de clubes tiene a los cuatro integrantes con los mismos puntos lo cual vaticina una definición apasionante y donde el duelo del miércoles puede marcar mucho.