Novedades en la lista de viajeros de Nacional para jugar Libertadores en Colombia: tres bajas y varios juveniles

Pocas horas después de la derrota por 3-2 ante Albion por la fecha 14 del Apertura, Nacional partió rumbo a Colombia para enfrentar el próximo miércoles a Deportes Tolima por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

El tricolor embarcó sobre las 8:00 de la mañana de este lunes en un vuelo chárter que volará desde el Aeropuerto de Carrasco a Lima para cargar combustible primero y que luego aterrizará en Colombia.

La lista de viajeros de Jorge Bava tiene algunas novedades y otras bajas esperadas como las del Diente López, ya confirmada por el entrenador en la conferencia postpartido, y la de Lucas Rodríguez, quien vio la tarjeta roja durante la fecha pasada, en el encuentro ante Universitario en Perú.

Tampoco estará Juan de Dios Pintado, quien se sintió en el encuentro de este domingo en el Centenario, aunque también podría estar impulsado por una decisión técnica.

Entre las novedades aparecen el volante colombiano Jhon Guzmán, los extremos Exequiel Mereles y Bruno Arady y el lateral izquierdo Román Clematte, que ayer ya estuvo en el banco de suplentes ante El Pionero. También estarán presentes Mauricio Vera y Juan Cruz de los Santos.

Román Clematte en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por Copa de la Liga AUF. Foto: Estefanía Leal.

La delegación contó con la presencia de dos de los dirigentes tricolores, entre los que estuvieron Tatiana Villaverde y Javier Gomensoro.

Nacional volverá a tener acción por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores este miércoles 6 de mayo cuando visite a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, a partir de la hora 23:00 (ESPN y Disney+).

Todos los equipos del Grupo B de la Copa Libertadores quedaron con cuatro puntos. En ese sentido, el conjunto cafetero quedó en lo más alto, mientras que el equipo albo se ubicó en la segunda posición por diferencia de goles.