Mirá cómo quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Racing y la derrota de Nacional con Albion

A la fecha 14 del Torneo Apertura le queda un solo partido y será el que jueguen este lunes Peñarol y Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo desde las 19:30, pero tras jugados siete de los ocho encuentros, hubo resultados muy importantes.

Racing, ya campeón del primer certamen corto del 2026, mantuvo la racha de partidos sin perder, pero dejó puntos ya que igualó 1-1 con Montevideo City Torque en el Parque Roberto, en una jornada muy especial en la que recibió el trofeo y celebró la consagración con sus hinchas.

Pocas horas después se dio uno de los grandes batacazos de la fecha luego de que Albion superara 3-2 a Nacional que se sigue complicando y mucho pensando en la Tabla Anual porque se ubica en este momento a 12 unidades de la cima de la competencia.

En la zona baja de la tabla del descenso, la que determinará los tres descendidos para la próxima temporada, hubo tres derrotas muy dolorosas porque Wanderers cayó desde atrás con Juventud de Las Piedras, Cerro perdió con Deportivo Maldonado como local y Progreso, también en su casa, cayó ante Cerro Largo.

Además, hubo un resultado muy contundente como el del triunfo de Liverpool por 3-0 ante Danubio en el debut de Jorge Fossati como entrenador y la victoria de Boston River por 2-1 frente a Central Español.