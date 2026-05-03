Albion y Nacional (20:00) se miden por la fecha 14 del Torneo Apertura sabiendo que cada unidad suma pensando en la Tabla Anual y, en el caso del Pionero, también para seguir escapando de los puestos de descenso ya que la permanenciaen Primera División es su principal objetivo.

Entre las bajas y la doble competencia, el equipo dirigido por Jorge Bava busca volver a sumar de a tres luego de dos partidos sin conocer el triunfo ya que perdió en el plano local ante Danubio y por la Copa Libertadores ante Universitario en Perú.

Con un partido duro en Colombia por delante, es probable que el entrenador apueste a rotar el once inicial del Bolso, aunque sabido es que debe volver a la senda triunfal pensando en la tabla acumulada teniendo en cuenta que hoy está a 12 puntos del líder, Racing.

Albion, cuarto con 22 unidades, precisamente le saca tres a Nacional que suma 19 en el primer torneo corto de la temporada y así como el tricolor buscará alcanzar a su rival, los dirigidos por Federico Nieves buscarán sumar para mantener o estirar la ventaja con todo lo que eso significa porque, además, quedaría en el podio, al menos, hasta que Peñarol juegue este lunes ante Defensor Sporting.

Una de las novedades que tiene el Bolso para esta jornada es el regreso a la convocatoria de Gonzalo Carneiro que había sufrido un desgarro en el cuádriceps izquierdo y lo había marginado de las canchas durante varios encuentros. A su vez, también están las ausencias de Sebastián Coates, Luciano Boggio y Nicolás López.

Albion vs. Nacional:

Albion (probable): Sebastián Jaume; Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Francisco Ginella, Pablo Alcoba, Santiago Costa, Carlos Airala; Agustín Vera, Álvaro López. DT: Federico Nieves.

Nacional (probable): Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera/Luciano González, Agustín Dos Santos; Rodrigo Martínez, Pavel Núñez, Juan Cruz de los Santos. DT: Jorge Bava.

Hora: 20:00

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo.