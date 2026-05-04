Doblete al cielo: Ebere anotó por duplicado en la victoria de Cruz Azul y le dedicó los goles a su mamá
"Se los quiero dedicar a mi madre, que falleció. Estos goles fueron muy importante para mí y para el equipo", expresó el nigeriano en las redes del club con el trofeo de jugador del partido sus manos.
En un día especial para él, el nigeriano Osinachi Ebere convirtió dos de los tres goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los cuartos de finales del torneo Clausura del fútbol mexicano.
El argentino Carlos Rotondi hizo el 1-0 para el equipo celeste con una definición dentro del área al minuto 45+3 y el ex Nacional definió el 2-0 con un toque dentro del área chica, al 55'. Alfonso González, al 69', con un cabezazo, y Aldo Rocha, al 61, de penal, le dieron el empate momentáneo a la escuadra rojinegra. Así fue hasta que reapareció Ebere, quien sentenció el triunfo de 3-2 del Cruz Azul con un penal al 87'.
Para el delantero de 28 años, que llegó a Uruguay de la mano de Plaza Colonia, no fueron dos goles más en México, sino que tras el encuentro aprovechó a dedicárselo a su madre, Eucharia Ego Ebere, fallecida el pasado 12 de abril.
"Se los quiero dedicar a mi madre, que falleció. Estos goles fueron muy importante para mí y para el equipo", expresó el jugador en un video que Cruz Azul compartió en redes con el jugador del partido.
Fueron el tercer y cuarto gol en 14 partidos para el campeón uruguayo con Nacional.
El pasado 12 de abril el club mexicano había hecho pública la noticia a través de sus redes sociales. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Eucharia Ego Ebere, madre de nuestro jugador Christian Ebere. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, expresó la institución.
Mandamos nuestras más sinceras condolencias. pic.twitter.com/lA52aidTvi— CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 12, 2026
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