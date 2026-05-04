Doblete al cielo: Ebere anotó por duplicado en la victoria de Cruz Azul y le dedicó los goles a su mamá

En un día especial para él, el nigeriano Osinachi Ebere convirtió dos de los tres goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los cuartos de finales del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El argentino Carlos Rotondi hizo el 1-0 para el equipo celeste con una definición dentro del área al minuto 45+3 y el ex Nacional definió el 2-0 con un toque dentro del área chica, al 55'. Alfonso González, al 69', con un cabezazo, y Aldo Rocha, al 61, de penal, le dieron el empate momentáneo a la escuadra rojinegra. Así fue hasta que reapareció Ebere, quien sentenció el triunfo de 3-2 del Cruz Azul con un penal al 87'.

Para el delantero de 28 años, que llegó a Uruguay de la mano de Plaza Colonia, no fueron dos goles más en México, sino que tras el encuentro aprovechó a dedicárselo a su madre, Eucharia Ego Ebere, fallecida el pasado 12 de abril.

"Se los quiero dedicar a mi madre, que falleció. Estos goles fueron muy importante para mí y para el equipo", expresó el jugador en un video que Cruz Azul compartió en redes con el jugador del partido.

Fueron el tercer y cuarto gol en 14 partidos para el campeón uruguayo con Nacional.

El pasado 12 de abril el club mexicano había hecho pública la noticia a través de sus redes sociales. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Eucharia Ego Ebere, madre de nuestro jugador Christian Ebere. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, expresó la institución.