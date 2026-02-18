"Ebere es un adicto al trabajo": Osimhen definió al ex Nacional como un "hermano" y recordó cuando jugaron juntos

Cuando Osinachi Christian Ebere llegó a Uruguay en 2021 dio una entrevista a Ovación en la que recordó a Victor Osimhen, actual delantero del Galatasaray de Turquía. Los nigerianos fueron compañeros en su selección y en 2015 fueron campeones del mundo con la Sub 17 de Nigeria en Chile.

Sabiendo de este vínculo entre con el ex Nacional que ya debutó en Cruz Azul de México, tras el triunfo del equipo turco en Champions ante Juventus (5-2), el primero fue cuestionado por la relación con Ebere, al que definió como un "hermano".

Ebere, en festejo de gol, con Osimhen por detrás.

“Dónde quiera que vaya lo apoyaré, es un tipo de primera, me cae bien y es un adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio, es el último jugador que se va después de entrenar", recordó sobre cuando jugaban juntos en la selección, en diálogo con TNT Sports México.

"Tiene un corazón de León, puede sobrevivir en cualquier liga y es realmente un talento de primer nivel", expresó Osimhen.

Y añadió: "Me alegra que esté haciendo realidad su sueños, habló de vez en cuando para mudarnos a México”.

Ebere en su debut con Cruz Azul. Foto: Cruz Azul.

En la misma entrevista post partido fue consultado sobre si ahora que Ebere está en Cruz Azul, será hincha del equipo mexicano por su amigo, dijo: "Definitivamente. Apoyaré a cada club al que vaya"