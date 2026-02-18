Hayen Palacios sobre su "fugaz" paso por Nacional: "No tuve la continuidad para demostrar por qué me contrataron"

El colombiano Hayen Palacios dejó Nacional en este mercado de pases y volvió a su país para jugar en Independiente Medellín. Fue poco el tiempo que lo separó de Uruguay porque este miércoles, en el primer partido de la fase 2 de Copa Libertadores entre DIM y Liverpool, el lateral derecho volvió a los escenarios del fútbol uruguayo, anotó un gol y le invalidaron otro en el Parque Viera.

CENTRO DE FRANK FABRA Y GOL DE HAYEN PALACIOS: la fórmula del gol del DIM para marcar el 2-1 agónico ante Liverpool en la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.



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En zona mixta, el jugador de 26 años definió como "fugaz" su paso por el tricolor —jugó 200 minutos repartidos en cuatro partidos— y opinó sobre la revisión VAR a la hora de convalidar el gol por posible falta sobre el ex arquero de Peñarol Martín Campaña.

"Venía sin ritmo y me han servido estos partidos para volver a tomarlo, muy contento por esta victoria y por el gol", comenzó a decir el colombiano tras el 2-1 de su equipo y que explicó por qué cree que no tuvo chances en Uruguay.

Hayen Palacios busca por arriba la pelota en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

"No tuve suerte con el tema de la continuidad, el profe ha ido poniéndome de a poco. En Uruguay no pude tener la continuidad para demostrar por qué me contrataron", dijo, y ante la repregunta sobre si fue un tema de adaptación, dijo: "Sí, también, es un fútbol muy distinto al que uno venía acostumbrado. También faltaba un poco como de uno, del jugador, pero sí pesa mucho ahí el ritmo, los minutos, los partidos y todo eso. Por ese lado de pronto no pude quedarme con el puesto", explicó Palacios.

En esta misma línea, quien arribó al equipo en julio de 2025, añadió: "Llegué a Nacional en un momento donde el equipo estaba ganando y tenían un once estipulado. Yo venía sin minutos de Brasil por una lesión y sabía que no iba a llegar a jugar. Nacional ya venía un equipo muy bueno, jugando y ganando. Difícil entrar en ese momento, el equipo ganando y yo sin ritmo", continuó el Hayen, que reconoció que no aprovechó algunas "oportunidades" que le dieron.

Hayen Palacios y Ricardo Vairo en la presentación del futbolista colombiano. Foto: Estefanía Leal.

Palacios destacó al entrenador Jadson Viera y dijo que siempre estuvo "pendiente de mí, para que consiguiera algo para seguir jugando". Además, habló del "agradecimiento" por la oportunidad y el "apoyo" que le dieron, un "equipo muy grande.

A Hayen también le consultar sobre su gol ante el negriazul, anotado en los descuentos del partido, en una jugada que fue revisada en el VAR por una posible falta al golero Martín Campaña.

"Para mi no hubo falta. Gané arriba, incluso no salté con las manos tiradas como para no tocar al arquero, porque obviamente cualquier toque era falta", respondió.

Hayen Palacios en Independiente Medellín vs. Liverpool. Foto: AFP.

También se refirió a otra de las chances que tuvo: "Para mí no salió completo (el balón)", dijo sobre esa jugada, que hubiese sido el 2-1 a favor del DIM a los 75 minutos.

"Claro, uno quería demostrar; me voy con ese sinsabor, no quedar como que fue un paso fugaz, tenía mucho más para dar, pero sé las circunstancias. Quería demostrar mi talento, no quería irme así, igual fui campeón. Esto es fútbol".

Consultado sobre si le gustaría tener una revancha en Nacional, deslizó: "Obviamente si está la posibilidad, pues se daría, pero si se da, que se dé. Ahorita mi mente está aquí en Medellín y pues contento por eso. Miro al futuro y quiero demostrar el Hayen que todo el mundo conoce".

Cómo sigue la serie

El cabezazo de Hayen Palacios ante la salida de Martín Campaña para el gol de Independiente Medellín ante Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios pusieron los goles de la visita, más allá del empate parcial de Santiago Strasorier.

La serie se definirá el próximo martes en el Atanasio Girardot de Medellín, desde las 21:30 horas de Uruguay.

Cabe recordar que si el negriazul avanza podría haber duelo uruguayo en la Fase 3 porque el ganador de esta llave se medirá frente al vencedor de la serie que tiene cara a cara a Juventud de Las Piedras con Guaraní de Paraguay.