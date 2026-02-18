Liverpool 1-2 Independiente Medellín: el ex Nacional, Hayen Palacios, sentenció la derrota del copero negriazul

La Copa Libertadores 2026 arrancó la Fase 2 y lo hizo con presencia uruguaya porque Liverpool se enfrentó con Independiente Medellín de Colombia en el Parque Viera por el partido de ida de la serie.

El equipo de Camilo Speranza sabía que se enfrentaba a un duro rival, pero también conocía que sus posibilidades crecerían en caso de cosechar un buen resultado jugando en Montevideo, ya que dentro de una semana se volverán a medir, pero en tierras cafeteras.

Lo cierto es que el negriazul sufrió una dura derrota por 2-1 y aunque la distancia es corta, tendrá que ir a buscar la clasificación como visitante con todo lo que eso significa. Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios pusieron los goles de la visita, más allá del empate parcial de Santiago Strasorier.

Cabe recordar que si el negriazul avanza podría haber duelo uruguayo en la Fase 3 porque el ganador de esta llave se medirá frente al vencedor de la serie que tiene cara a cara a Juventud de Las Piedras con Guaraní de Paraguay.

El minuto a minuto de Ovación:

90+6' | ¡Final del partido!

Independiente Medellín se vuelve a Colombia con la victoria por 2-1 ante Liverpool en el Parque Viera. Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios pusieron los goles visitantes, más allá del empate de Santiago Strasorier.

90+3' | ¡Gol de Independiente Medellín!

Luego de un centro al segundo palo, Martín Campaña no pudo quedarse con la pelota, Hayen Palacios —de reciente pasaje por Nacional— ganó de cabeza y puso el tanto que puso en ventaja a la visita.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DIM!



Tras revisión el VAR, Hayen Palacios pone el 2-1 para el Poderoso en Uruguay



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88' | Campaña y Strasorier salvaron al negriazul

Un tiro libre que se desvió dejó mano a mano a Hayen Palacios con Campaña, pero el arquero ganó el duelo, pero el rebote cayó en los pies de Francisco Fydriszewski que remató, pero justó cerró Strasorier.

85' | Se salvó Liverpool sobre el cierre

Una pelota suelta al borde del área terminó en un remate de Francisco Fydriszewski que buscaba el segundo palo, pero el uruguayo Enzo Larrosa la desvió, la cambió de palo y pasó muy cerca del arco de Campaña.

63' | ¡Gol de Liverpool!

En un momento en el que el negriazul había sentido el golpe del gol visitante, el argentino Santiago Strasorier ganó por arriba en un tiro de esquina y puso la igualdad en el Parque Viera.

¡CABEZAZO LETAL Y GOL DE LIVERPOOL! Santiago Strasorier ganó por arriba y puso el 1-1 ante el DIM en Montevideo.



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51' | ¡Gol de Independiente Medellín!

Una gran asistencia de José Ortíz dejó de cara al gol al argentino Francisco Fydriszewski que dominó y tocó ante la salida de Martín Campaña para adelantar al equipo colombiano.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del DIM!



Francisco Fydriszewski rompió la sequía: ¡DIM se pone arriba en Uruguay!



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49' | El DIM salió en busca del gol

El inicio del segundo tiempo tuvo al equipo colombiano en busca del tanto de la apertura y para ello se posicionó en campo negriazul. En esa búsqueda tuvo una chance muy clara con un remate de Berrío que se fue apenas ancho.

¡BUENA PREPARADA Y PASÓ CERCA!



Berrío y por poco el primero del DIM...



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45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en el Parque Viera donde Liverpool e Independiente Medellín igualan sin goles por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Kevin Lewis disputa la pelota en el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

45+4' | ¡Final del primer tiempo!

Más allá de que Liverpool hizo méritos para irse en ventaja al descanso, el partido se fue al entretiempo sin goles en el Parque Viera porque Liverpool e Independiente Medellín igualan 0-0.

43' | Machado tuvo el primero en un mano a mano

Nicolás Garayalde remató buscando el arco, pero le salió un buscapié que encontró a Renzo Machado que se llevó la pelota, quedó mano a mano con Ichazo, pero cuando definió, se le fue apenas ancho del arco colombiano.

36' | Otra vez el ataque negriazul generó peligro

Primero lo tuvo Renzo Machado con un remate de volea que rebotó en un defensa, pero de manera instantánea, el esférico le quedó a Federico Martínez que volvió a disparar, pero se desvió y se fue al tiro de esquina.

Martín Rabuñal en la marca durante el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

30' | El juego es parejo y ahora se disputan la pelota

Liverpool busca la posesión de la pelota y cuenta con ella, pero por momentos falla en las decisiones. Independiente Medellín apuesta a los ataques rápidos buscando agarrar mal parado al negriazul. Por el momento los goles no aparecen en el Viera.

La atajada de Martín Campaña en el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

17' | Lo tuvo Lewis, pero Ichazo volvió a evitarlo

El carrilero por izquierda llegó al ataque y apenas pisó el área sacó un remate cruzado que tenía destino de red, pero el guardameta uruguayo volvió a evitarlo con una buena atajada.

OTRA GRAN INTERVENCIÓN DE ICHAZO: El arquero del DIM le tapó el tiro a Kevin Lewis y evitó el gol de Liverpool.



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10' | Ahora el que lo evitó fue Campaña

Tras una buena jugada colectiva, la pelota terminó en la puerta del área de Liverpool donde la conectó Didier Moreno que abrió el pie, definió a colocar y provocó una gran atajada de Martín Campaña.

MARTÍN CAMPAÑA SALVÓ A LIVERPOOL: El arquero negriazul, con una gran intervención, evitó el gol del DIM en el Parque Viera.



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4' | ¡Voló Ichazo y evitó el gol local!

Luego de un centro que llegó desde la derecha, Renzo Machado saltó, ganó y cabeceó la pelota que puso en el segundo palo, pero el arquero uruguayo sacó un manotazo excelente para evitar el tanto del negriazul.

¡LE HIZO HONOR A SU NOMBRE!



SALVADOR Ichazo la mandó al saque de banda y luego se lució en el arco Poderoso vs. Liverpool



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0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Liverpool e Independiente Medellín en el Parque Viera en el marco del partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Liverpool 1-2 Independiente Medellín:

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Kevin Lewis (45' Diego Romero); Federico Martínez (55' Ramiro Degregorio), Nicolás Garayalde (70' Ezequiel Olivera), Martín Rabuñal, Renzo Machado (85' Diego Zabala); Facundo Barcelo (55' Ruben Bentancourt). DT: Camilo Speranza.

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena (59' Enzo Larrosa), Didier Moreno, Halam Loboa, Leider Berrío, Francisco Chaverra (73' Frank Fabra); John Montaño (59' Hayen Palacios), Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Goles: 51' Francisco Fydriszewski (IM) / 0-1; 63' Santiago Strasorier (L) / 1-1: 90+3' Hayen Palacios (IM) / 1-2.

Amarillas: Enzo Castillo, Santiago Laquidain (L); José Ortíz, Enzo Larrosa (IM).

Hora: 21:30

Estadio: Parque Viera

Televisa: ESPN2 y Disney+

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Asistentes: Luanderson Lima y Maira Mastella (BRA)

Cuarto árbitro: Charly Straub (BRA)

VAR: Pablo Gonçalves y Caio Max (BRA)