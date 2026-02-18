De la presencia de Washington Aguerre a la gran noche de dos ex Nacional: la dura caída de Liverpool en Copa

"Washi, acá quien juega”, le consultó a Aguerre —que había ido a ver a sus excompañeros del DIM— una persona vestida de traje a cuadros que estaba con la delegación colombiana. “Acá, el local es Wanderers”, le respondió, mientras se escuchaba el primer “uh” de la hinchada de Liverpool. Porque en ese momento voló Salvador Ichazo para sacarle un espectacular cabezazo a Renzo Machado.

Liverpool jugó con tres zagueros y al momento que no tenía la pelota pasaba a línea de cinco con Kevin Lewis y Facundo Perdomo como laterales. Arriba Machado y Facundo Barceló las pelearon todas y fueron un dolor para Independiente Medellín (DIM).

Bajo ese plan el Negro siguió lastimando al conjunto cafetero. En su segunda oportunidad se sumó Federico Martínez, quien ganó de cabeza y le dejó el camino libre a Lewis. Ingresó al área y ahí se agigantó el exarquero de Nacional, Ichazo.

El DIM no daba pie con bola. Si no era por Leider Berrío casi no pasaba a la cancha local.

Martín Rabuñal en la marca durante el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Machado contó con dos oportunidades, pero no pudo aprovecharlas. En el DIM se fue expulsado su entrenador, Alejandro Restrepo, y la visita partió con dudas al descanso.

“Tendríamos que haber hecho un par de goles”, dijo Jorge, hincha de Liverpool, tras lo que fue el rendimiento del elenco de Camilo Speranza en el primer tiempo en el Parque Viera.

En el complemento todo cambió. Pelotazo largo que metió José Ortiz para que Francisco Fydriszewski, que estaba solo en el área, definiera ante la salida de Martín Campaña para decretar el 1-0.

Se le venía la noche al Negro. Sin embargo, apareció Diego Romero —la figura del 2026 del equipo de Speranza—. Levantó un tiro de esquina para que el argentino Santiago Strasorier pusiera, de cabeza, el 1-1.

No se agrandó Liverpool, sino el DIM se animó aún más para ir por la victoria. Uno de los que colaboró en ese punto fue otro exjugador de Nacional, Hayen Palacios. El lateral derecho, que dejó el club albo en este mercado de pases, tuvo una situación que terminó en gol. Era alegría para la hinchada visitante, pero el árbitro Bruno Arleu no lo convalidó porque la pelota había salido.

El cabezazo de Hayen Palacios ante la salida de Martín Campaña para el gol de Independiente Medellín ante Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Parecía que el empate no se iba a mover, hasta que en el minuto 90 Palacios saltó en el área junto a Campaña, ganó de cabeza y le dio la victoria al DIM.

Dos ex Nacional amargaron a Liverpool que deberá ir a Colombia por la hazaña para seguir en Copa Libertadores.