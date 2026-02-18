¡Increíble! Por el VAR se fue expulsado el técnico de Independiente Medellín en el partido ante Liverpool

Desde que se implementó el VAR en el fútbol mundial se han dado varias situaciones particulares. Jugadas en las que a veces los jugadores salían "impunes", hoy son castigadas o decisiones que los árbitros equivocaban, son corregidas, pero pocas veces se vio lo que ocurrió en el partido entre Liverpool e Independiente Medellín en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El negriazul y el equipo cafetero se enfrentaron en el Parque Viera en el partido de ida de una llave que se cerrará en suelo colombiano y que no podrá tener al técnico Alejandro Restrepo porque el VAR lo expulsó.

Sí, así como lo lee. El VAR le avisó al árbitro que se había dado una situación confusa con el entrenador del equipo visitante y luego de que el brasileño Bruno Arleu la revisara, tomó la decisión de expulsarlo.

¿Qué fue lo que ocurrió? Restrepo le escondió la pelota a Facundo Barcelo que quería sacar rápido un lateral. El delantero reaccionó y el estratega cayó al piso reclamando que el sancionado tenía que ser el jugador, pero terminó siendo él.

¡LE ESCONDIÓ LA PELOTA Y LO EXPULSARON! Alejandro Restrepo, entrenador de Independiente Medellín, tuvo un cruce con Facundo Barceló y vio la roja en el duelo ante Liverpool.



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Más allá de la protesta, la decisión ya estaba tomada y el juez norteño se arrimó a la banda para mostrarle la tarjeta roja que lo sacó del campo de juego en los 50 minutos restantes a jugarse en el escenario del Prado donde el Negro de la Cuchilla hace de local.

El entrenador de 44 años que dirige al DIM desde agosto de 2024 y que suma 95 partido al frente de El Poderoso de la Montaña tuvo que dejar a su ayudante técnico en la cancha, mientras que él se ubicó en la tribuna del Parque Viera a observar el trámite del encuentro.

Por su expulsión deberá esperar que sus dirigidos clasifiquen para volver a la cancha por Copa Libertadores ya que en el partido de vuelta estará sancionado y no podrá ingresar al campo de juego del Atanasio Girardot donde se disputará la revancha.