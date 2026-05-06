Suárez reiteró sus ganas de volver a la selección y aclaró: "Dije algo que no tendría que haber dicho y me disculpé"

Luis Suárez, de 39 años, se retiró de la selección uruguaya después de jugar la Copa América de 2024 en Estados Unidos, donde incluso fue clave para que Uruguay alcanzara el tercer puesto tras vencer por penales a Canadá en Charlotte. También vale recordar que en octubre de 2024 el delantero brindó una entrevista en la que hizo referencia al mal vínculo que existía en ese entonces con el técnico Marcelo Bielsa.

El salteño tiene contrato en Inter Miami hasta diciembre de 2026 tras extender su vínculo en diciembre del año pasado. Esta es su tercera temporada en el equipo de la MLS con un prontuario de 95 partidos (7.164'), durante los que anotó 44 goles y dio 30 asistencias. Sus números confirman que aún sigue vigente, por lo que anhela volver a la Celeste.

Este miércoles, en una conferencia post entrenamiento, y a solo 36 días del Mundial en Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio-19 de julio), el Pistolero se refirió al tema y explicó sus ganas de volver a vestir la camiseta de Uruguay.

"Están dando mal el mensaje, porque yo no dije que si me llamara (Marcelo) Bielsa, dije que a la selección nunca se le puede decir que no. Eso dice en el documental. En su momento di un paso al costado porque tenía que darle el lugar a los jóvenes. Después dije algo que no tendría que haber dicho, no era el momento, pero en su momento me disculpé con quien debía", explicó tras vagas interpretaciones de sus dichos en el documental.

Luis Suárez reitera su mensaje para la selección uruguaya.



Si lo necesitan, está disponible.#InterMiamiCF #Uruguay 🇺🇾 pic.twitter.com/WGzKdCt2qD — José Armando (@Jarm21) May 6, 2026

En esta misma exposición, el delantero se refirió a los pocos minutos que tuvo en los últimos meses de Javier Mascherano como DT del equipo, antes de la llegada de Germán Berterame. "En un momento Masche me lo explicó y lo entendí sin ningún problema. Obviamente que después de tener cada vez menos minutos te hace preguntarte también por qué motivo, porque los momentos en los que estaba participando no eran malos. Pero son decisiones que uno está para aceptar", declaró.

El fragmento del documental de Sudáfrica 2010

Un mes atrás Ovación accedió a un fragmento de una entrevista que se le hizo a Luis Suárez en enero, para un documental que está en proceso sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 y la generación dorada de la selección uruguaya que ganó la Copa América de 2011 en Argentina. En ese extracto, el máximo goleador de la historia de la Celeste (69 goles en 143 partidos) se emocionó, al punto de que tuvo que frenar mientras respondía una pregunta.

"Te soy sincero... Es una realidad que desde que me retiré de la selección... La llama del fútbol se me fue apagando (se emociona y corta el diálogo)", señala Suárez vestido con una remera gris sentado en el living de su casa en Estados Unidos. Y prosigue: "Uno mantiene las ganas, la ilusión esa del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar siempre en la selección. Por diferentes motivos obviamente que tomé la decisión (de retirarse de la selección uruguaya), pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol digamos".

"Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te ponés a pensar y le empezás a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué hacés? Y sí, yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país. Yo me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque yo pensé que llegó un momento que yo ya no podía ser útil para la selección, pero, si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección. Eso es imposible, mientras siga jugando, mientras siga vigente...", concluye el delantero de 39 años.

Inter Miami vuelve a jugar este sábado 9 de mayo a las 2:00 am de Uruguay ante Toronto por la MLS.