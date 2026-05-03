Deportivo LSM se estrenó en la Primera Divisional C con gol de Rodrigo Pastorini y debut de Rodrigo Amaral

Luego de consagrarse campeón de la Divisional D la pasada temporada, el Deportivo LSM, que pertenece a Luis Suárez y Lionel Messi, hizo su estreno en la Primera Divisional C con buen pie y victoria frente a Canadian gracias a Rodrigo Pastorini, que marcó el único gol del partido que se disputó en el Complejo Rentistas.

LSM, con sede en Canelones, es dirigido por Rafael Cánovas y su asistente técnico es Carlos “Hormiga” Valdéz. Además, cuentan con varios jugadores con pasajes por la Primera División de la Liga AUF Uruguaya.

Rafael Canovas, entrenador de Deportivo LSM, en el partido ante Canadian por la Divisional C. Foto: Darwin Borreli | El País

Kevin Larrea, con pasado en Progreso y Defensor Sporting, fue titular en el arco, también arrancó desde el inicio el ex Nacional y River Plate, Christian Keke Almeida, además de Pastorini (con pasado en Peñarol y Nacional), goleador y figura del equipo la temporada pasada. En el banco de suplentes estuvieron el ex Danubio, Mario Risso, y Rodrigo Amaral, que viene de jugar en el Oriente Petrolero de Bolivia e ingresó en el segundo tiempo.

Rodrigo Amaral, con la camiseta número '10', en su estreno con Deportivo LSM en la Divisional C. Foto: Darwin Borrelli | El País

También en el complemento se dio el único gol del encuentro. Rodrigo Pastorini convirtió a los 64 minutos del partido para darle la victoria a Deportivo LSM, que en la próxima fecha será local de Durazno Fútbol Club, el equipo de Diego Forlán.

Otros resultados:

La vuelta de la Divisional C se estrenó con la victoria 3-0 de Bella Vista en el estadio José Nasazzi ante Los Halcones. Mismo marcador para Salus, como visitante ante Potencia y hubo otras dos victorias. Deustcher le ganó 1-0 a Deportivo Italiano y Rocha superó por el mismo resultado a Frontera de Rivera Renegades.

También juegan este domingo:

Otros dos partidos por la primera fecha de la Primera División Amateur se jugarán este domingo; ambos a las 15:00. En el Parque Abraham Paladino, Lito oficiará de local ante Platense y Villa Española recibirá a Terremoto en el Obdulio Varela.

Cómo se completa la primera fecha:

Este lunes no habrá fútbol por Primera División Amateur, pero la actividad de la primera etapa se reanudará este martes 05 de mayo cuando se enfrenten a las 19:30 los equipos de Villa Teresa y Huracán Buceo en el Complejo Rentistas.

El miércoles 06 se jugarán dos partidos que en principio fueron postergados para intentar que los equipos quedaran al día en materia económica y pudieran estrenarse esta temporada. Son los casos de Rampla Juniors, que tiene fijado su partido ante Mar de Fondo en el estadio Olímpico a las 15:00 y Cooper, que será visitante de Alto Perú a las 20:00 en el Complejo Rentistas.