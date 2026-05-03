Deportivo LSM se estrenó en la Primera Divisional C con gol de Rodrigo Pastorini y debut de Rodrigo Amaral
El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi comenzó con el pie derecho en la Primera División Amateur y fue victoria 1-0 frente a Canadian. El ex Nacional Christian Almeida fue titular.
Luego de consagrarse campeón de la Divisional D la pasada temporada, el Deportivo LSM, que pertenece a Luis Suárez y Lionel Messi, hizo su estreno en la Primera Divisional C con buen pie y victoria frente a Canadian gracias a Rodrigo Pastorini, que marcó el único gol del partido que se disputó en el Complejo Rentistas.
LSM, con sede en Canelones, es dirigido por Rafael Cánovas y su asistente técnico es Carlos “Hormiga” Valdéz. Además, cuentan con varios jugadores con pasajes por la Primera División de la Liga AUF Uruguaya.
Kevin Larrea, con pasado en Progreso y Defensor Sporting, fue titular en el arco, también arrancó desde el inicio el ex Nacional y River Plate, Christian Keke Almeida, además de Pastorini (con pasado en Peñarol y Nacional), goleador y figura del equipo la temporada pasada. En el banco de suplentes estuvieron el ex Danubio, Mario Risso, y Rodrigo Amaral, que viene de jugar en el Oriente Petrolero de Bolivia e ingresó en el segundo tiempo.
También en el complemento se dio el único gol del encuentro. Rodrigo Pastorini convirtió a los 64 minutos del partido para darle la victoria a Deportivo LSM, que en la próxima fecha será local de Durazno Fútbol Club, el equipo de Diego Forlán.
Otros resultados:
La vuelta de la Divisional C se estrenó con la victoria 3-0 de Bella Vista en el estadio José Nasazzi ante Los Halcones. Mismo marcador para Salus, como visitante ante Potencia y hubo otras dos victorias. Deustcher le ganó 1-0 a Deportivo Italiano y Rocha superó por el mismo resultado a Frontera de Rivera Renegades.
También juegan este domingo:
Otros dos partidos por la primera fecha de la Primera División Amateur se jugarán este domingo; ambos a las 15:00. En el Parque Abraham Paladino, Lito oficiará de local ante Platense y Villa Española recibirá a Terremoto en el Obdulio Varela.
Cómo se completa la primera fecha:
Este lunes no habrá fútbol por Primera División Amateur, pero la actividad de la primera etapa se reanudará este martes 05 de mayo cuando se enfrenten a las 19:30 los equipos de Villa Teresa y Huracán Buceo en el Complejo Rentistas.
El miércoles 06 se jugarán dos partidos que en principio fueron postergados para intentar que los equipos quedaran al día en materia económica y pudieran estrenarse esta temporada. Son los casos de Rampla Juniors, que tiene fijado su partido ante Mar de Fondo en el estadio Olímpico a las 15:00 y Cooper, que será visitante de Alto Perú a las 20:00 en el Complejo Rentistas.
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