Segunda División: con un gol en contra, Fénix venció a Oriental de La Paz y conquistó el Torneo Competencia
En el cierre del encuentro que se disputó ante un muy buen marco de público en el Estadio Luis Franzini, Christian Paiva la puso en su propio arco y el albivioleta festejó.
La Segunda División Profesional tuvo este sábado la definición del Torneo Competencia que quedó en manos de Fénix, que con un gol en contra venció a Oriental de La Paz en el Estadio Luis Franzini y conquistó el primer certamen de la temporada del ascenso.
Cuando transcurrían 86 minutos de juego y luego de un centro desde la derecha del área de Alex Silva, Christian Paiva la quiso mandar de pecho al córner y la terminó metiendo en su propio arco para hacer delirar a toda la hinchada albivioleta.
El equipo de La Paz, que jugó desde los 30 minutos con 10 futbolistas tras la expulsión de Nicolás Kozlovsky, no pudo revertir el resultado y Fénix, que fue superior, celebró la obtención del Torneo Competencia que lo deposita directamente en los playoffs por el ascenso a Primera División.
Noticia en desarrollo.
¿Encontraste un error?