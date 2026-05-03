Segunda División: con un gol en contra, Fénix venció a Oriental de La Paz y conquistó el Torneo Competencia

La Segunda División Profesional tuvo este sábado la definición del Torneo Competencia que quedó en manos de Fénix, que con un gol en contra venció a Oriental de La Paz en el Estadio Luis Franzini y conquistó el primer certamen de la temporada del ascenso.

Cuando transcurrían 86 minutos de juego y luego de un centro desde la derecha del área de Alex Silva, Christian Paiva la quiso mandar de pecho al córner y la terminó metiendo en su propio arco para hacer delirar a toda la hinchada albivioleta.

El equipo de La Paz, que jugó desde los 30 minutos con 10 futbolistas tras la expulsión de Nicolás Kozlovsky, no pudo revertir el resultado y Fénix, que fue superior, celebró la obtención del Torneo Competencia que lo deposita directamente en los playoffs por el ascenso a Primera División.

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