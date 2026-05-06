Tatiana Villaverde: del "no nos va a achicar lo que diga un técnico" a las casi dos décadas acompañando a Nacional

Tatiana Villaverde, dirigente de Nacional, habló con Ovación de sus casi dos décadas siguiendo al club y del cruce que tuvo Jorge Bava con el técnico del Deportes Tolima luego de sus polémicas declaraciones en la pausa de hidratación del partido disputado en el Gran Parque Central por Copa Libertadores. A continuación, lo más destacado de la entrevista.

- ¿Cómo vivís la previa de un partido trascendental para Nacional ante Tolima?

- Lo que venimos a buscar es una victoria, claramente es un grupo que está muy parejo y todos los partidos son muy disputados, entonces jugar en Colombia no va a ser la excepción. Los equipos colombianos se caracterizan por la intensidad, la velocidad y técnicamente son muy buenos. Estoy confiada en que podemos dar lo mejor de nosotros.

- Llevás casi dos décadas acompañando a Nacional como hincha, ¿qué sentís hoy al ser uno de los miembros de la delegación en Ibagué?

- Soy hincha y socia de Nacional desde que nací y desde muy chiquita sigo al club a todas partes. Después ya un poco más de grande empecé a viajar al exterior y lo disfruto mucho. Los partidos de copa son siempre muy especiales para todos los hinchas; ahora estar acá como parte de la delegación es un orgullo enorme y también es una gran responsabilidad, así que esperemos estar a la altura de la circunstancia.

- ¿Cómo fue el primer viaje?

- El primero que hice fue a Asunción, jugamos contra Nacional de Paraguay y ganamos 3-0. Fue un viaje lindo que hicimos con un grupo de amigos en ómnibus. Pusimos más de 20 horas para llegar a Asunción, ja. Todos los viajes son lindos, pero obviamente cuando ganás está muy bueno llevarte algo del exterior. De los partidos que hemos ganado en Argentina y en Brasil me han tocado unos cuantos que se disfrutan mucho más por el nivel de los rivales. Estoy con ganas de que nos llevemos la victoria de Colombia, poder acomodarnos en el grupo y después ya definir en casa con nuestra gente, que siempre se hace sentir de la mejor manera.

- ¿Va a influir el cruce con el entrenador rival en la ida?

- Yo creo que no, tenemos jugadores que son recontra profesionales, que tienen que estar enfocados en lo que hay que hacer. Es más, tiene que ser hasta una motivación para nosotros; no nos va a achicar lo que diga un entrenador de ningún equipo; tiene que ser una motivación extra para salir a ganar. Deportes Tolima es un equipo con un despliegue físico impresionante, creo que Colombia ha crecido muchísimo en eso.