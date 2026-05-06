La iniciativa de Nacional para "ayudar a costear" el tratamiento de Gonzalo Moratorio y cómo colaborar

Nacional dio a conocer una iniciativa para ayudar a Gonzalo Moratorio, el virólogo uruguayo que padece un tumor cerebral y debe acceder a un tratamiento de alto costo. El tricolor dio a conocer este miércoles por la tarde los precios de las entradas para el partido ante Cerro por la fecha 15 del Torneo Apertura e incluyó un bono solidario de $50 para las entradas generales.

Asimismo, los socios que deseen colaborar pueden hacerlo eligiendo el monto específico. "En el encuentro frente a Cerro, nos unimos por Gonzalo Moratorio, que hoy está dando una lucha enorme. El Club Nacional de Football quiere ayudar a costear su tratamiento contra el cáncer", inició la institución.

Y añadió: "Por eso, las entradas generales incluirán un bono solidario de $50 destinado a esta causa. Además, los socios que deseen colaborar podrán hacerlo eligiendo el monto de su aporte a través de un bono solidario disponible en la ticketera".

Las entradas están disponibles en nacional.uy y también se pueden adquirir en RedPagos.

ℹ️ Información adicional acerca del bono solidario destinado al tratamiento de Gonzalo Moratorio. pic.twitter.com/9LFiEaM0tk — Nacional (@Nacional) May 6, 2026

De acuerdo a lo que informó El País, el Juzgado Letrado en lo Civil de 13ª turno falló este lunes a favor de Gonzalo Moratorio para que reciba un tratamiento de alto costo para tratar su tumor cerebral.

La jueza Lucía Granucci condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a brindar el tratamiento. Tanto el MSP como el Fondo Nacional de Recursos (FNR) desestimaron la solicitud del científico de acceder a los dos medicamentos de alto costo. A su vez, el MSP apelará el fallo que en primera instancia le dio la razón a Moratorio para acceder a dos fármacos de alto costo.

En abril de 2025, al virólogo de 43 años le diagnosticaron un tumor cerebral en el lóbulo parietal izquierdo, llamado astrocitoma grado 4, clasificado según la Organización Mundual de la Salud en 2021 como glioblastoma IDH-salvaje, el que es considerado altamente agresivo.

Entradas para el Nacional vs. Cerro por el Torneo Apertura: precio y cómo obtenerlas

De acuerdo a lo informado por la cuenta oficial de Nacional, los socios ingresarán gratis en la Tribuna Abdon Porte y las generales cuestan $480. En el codo ingresan gratis y las generales tienen un precio de $600. En los laterales de la Tribuna Atilio García los socios entran gratis y las generales cuestan $620, mientras que en el sector central valen $395 para socios y $780 para público en general.

En la José María Delgado baja podrán ingresar gratis los socios, al tiempo que las generales valen $800. Por su parte, la Delgado alta tiene un costo de $405 para los socios y $800 las generales.

Los menores de hasta cinco años inclusive ingresan gratis presentando cédula de identidad y sin necesidad de canjear su entrada, al tiempo que los socios cadetes de hasta 11 años inclusive podrán canjear gratis su acceso en las tribunas José María Delgado alta y el sector central de la Atilio García.