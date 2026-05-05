MSP apela fallo a favor de Moratorio para obtener medicamentos de alto costo; "me da vergüenza", apuntó Bianchi

El Ministerio de Salud Pública (MSP) apelará el fallo que, en primera instancia, dio la razón al virólogo Gonzalo Moratorio, para acceder a dos fármacos de alto costo para tratar su tumor cerebral, confirmaron fuentes de la cartera a El País. La resolución del organismo que dirige Cristina Lustemberg va en línea con la postura que toma el ministerio desde hace años en los amparos en los que resulta condenado a pagar tratamientos.

"La decisión que se ha tomado en el caso Moratorio, aunque nos pese emocionalmente y compartimos su lucha por su salud, es que institucionalmente el MSP no puede hacer excepciones de ningún tipo", indicaron desde el ministerio a El País. "Se hará el mismo tratamiento que con los 2.000 pacientes que reclamaron ante la Justicia el año pasado y los cientos que han hecho amparos en lo que va del 2026", agregaron. En 2025 se registró un récord de 2.120 juicios de amparo, como informó El País.

La jueza Lucía Granucci condenó este lunes al Ministerio de Salud Pública (MSP) a brindar en “24 horas”, como es usual, los medicamentos Nivolumab y Relatlimab, que se comercializan bajo el nombre de Opdualag. El tratamiento para realizar una inmunoterapia que le permita fortalecer el sistema inmunológico y mantener la radioterapia cuesta unos US$ 30.000 al mes.

Como los fallos de primera instancia son sin efecto suspensivo, a pesar de la apelación del MSP, el ministerio deberá cumplir con la entrega del tratamiento en el plazo estipulado hasta que el caso sea resuelto por un tribunal de apelaciones. De resolverse en ese ámbito que no corresponde la entrega, se suspende, y de ser favorable, se reafirma la condena. En la mayoría de los casos, el tribunal de apelaciones respalda el fallo de primera instancia, por lo que es esperable que Moratorio mantenga su tratamiento.

El MSP basó su defensa en que el medicamento “no se encuentra registrado para su comercialización en el país y controvirtiendo únicamente la situación económica del actor". Pero, de acuerdo al fallo judicial, “no controvierte las alegaciones en cuanto a la enfermedad que padece el actor, su diagnóstico, que el medicamento indicado por su médico sea el adecuado para paliar su situación y lograr una mayor y mejor calidad de vida, la urgencia de suministrarle la medicación ni el elevado costo”.

El ministerio “se limitó a referir no contar con suficiente evidencia científica de los beneficios de la medicación, pero ello se contradice con la prueba diligenciada en autos, donde se da cuenta de la evidencia científica (estudio en proceso), así como la comprobada evidencia en el hecho de que Moratorio ha recibido la medicación y la enfermedad se ha detenido, por lo que al menos en su caso en particular surge plenamente acreditada su necesidad”, añadió.

En abril de 2025, al virólogo de 43 años, reconocido a nivel nacional e internacional por su rol en la pandemia de covid-19, le diagnosticaron un tumor cerebral en el lóbulo parietal izquierdo, llamado astrocitoma grado 4, clasificado según la Organización Mundial de la Salud en 2021 como glioblastoma IDH-salvaje, el que es considerado altamente agresivo.

Las críticas

“Me da vergüenza tener un gobierno que despilfarra dinero en otras cosas, y le niega a un científico de la calidad de Moratorio el medicamento de alto costo”, dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi en rueda de prensa. “No tengo dudas” de que hay que hacer una excepción en este caso, pese a que "no debiera" ser el camino.

“Si no tenés recursos, no podés atenderte. Esa es una falla del llamado sistema integrado de salud –que además es desintegrado- y de la corporación médica, que es la que se ha enriquecido con todo este sistema de salud, y de los laboratorios, que son grandes multinacionales que al Frente Amplio parece que le preocupan algunas y no otras”, apuntó.