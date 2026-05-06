Peñarol se instaló en Buenos Aires de cara al choque con Platense por Copa Libertadores: “Estamos todos juntos”

Peñarol llegó esta tarde a Buenos Aires, donde este jueves se juega la última chance para seguir con vida en el Grupo E de la Copa Libertadores en el que apenas tiene un punto sobre nueve disputados hasta el momento.

En medio de la tranquilidad que ofrece la zona de hoteles de Puerto Madero y con un grupo de hinchas que dijo presente para recibir al plantel, la delegación Mirasol ya descansa a la espera de un juego clave.

"Vamos que estamos todos juntos", fue el mensaje de los hinchas que recibieron a los futbolistas aurinegros en el lobby del Hotel Madero.

Llegó #Peñarol a Buenos Aires 🇦🇷



La delegación aurinegra ya está en Puerto Madero y varios hinchas se acercaron para recibir al plantel que mañana juega una final por #CopaLibertadores frente a Platense en Vicente López @ovacionuy pic.twitter.com/i8zGBxAULH — Enrique Arrillaga (@arrillagae) May 6, 2026

Para este juego recupera al capitán Maximiliano Olivera y a Lucas Ferreira pero no contará con la vuelta de Eduardo Darias, que se aproximaba como una buena noticia hasta que en la previa al viaje se conoció que no formaría parte de la delegación mirasol. En su lugar se mete en la lista Tomás Olase.

La presencia que llamó la atención fue la Javier Cabrera, quien subió al avión junto a sus compañeros. Aunque se lo vio vestido con la misma indumentaria que los jugadores, aún no se encuentra 100% recuperado como para tener minutos por lo que simplemente viajó a acompañar a la delegación.

Franco González no viaja tras finalizar el partido ante Defensor con molestias.

Además, la Fiera no cuenta, por distintas lesiones, con Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Luis Miguel Angulo y Leonardo Fernández.