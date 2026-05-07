Mejía tras la derrota ante Tolima y el momento de Nacional: "Seguramente sea el más malo desde que estoy"

Enviado a Ibague/Colombia

Nacional no atraviesa un buen momento y uno de los referentes del equipo, Luis Mejía, es consciente de ello. El arquero panameño fue el mejor jugador del equipo tricolor pese a la derrota 3-0 frente a Deportes Tolima en Colombia, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y transmitió sus sensaciones una vez finalizado el partido. Los dirigidos por Jorge Bava quedaron en el último lugar del grupo, pero les restan dos partidos como local frente a Universitario de Perú y Coquimbo de Chile.

“Con una sensación amarga, hoy fuimos superados en todas las facetas del juego. Y nada, asumir, asumir. Sabemos la camiseta que estamos representando, ahora tenemos que afrontar los dos partidos que quedan, que son de local, para poder lograr la clasificación”, manifestó Mejía, que le atajó un penal a Juan Torres durante el encuentro.

El panameño, tapó seis remates al arco con destino de gol y fue el mejor jugador del tricolor pese a la derrota. “Se el arco que estoy representando, no le escapo a las críticas. Soy consciente de que hay que rendir partido tras partido y ahora hay que enfocarnos en Cerro y pensar en los dos partidos que quedan de local”, insistió el arquero de Nacional.

Como uno de los referentes del plantel, Luis Mejía se refirió a cómo hacerle frente al momento que atraviesa el equipo que, desde que está en Nacional, asume que es el más complicado a nivel deportivo que transita la institución. Además, confesó que no alcanza con lo que el plantel está dando y deben dar un plus.

Luis Mejía ataja el primer penal. Foto: AFP.

“Ahora hay que tener la tranquilidad de afrontar los tres partidos que quedan, sabemos la camiseta que estamos representando. Tenemos que dar un plus más, no nos está alcanzando con lo que estamos dando. Está la preocupación de no lograr los resultados en el campeonato local, ahora dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores... estoy acá para dar la cara, no le escondo a las críticas, ya son muchos años en la institución, se de los momentos buenos y de los malos y seguramente este sea el momento más malo desde que estoy en Nacional y hay que asumir. Los más grande tenemos que tener la responsabilidad llevar el barco a buen puerto y ahora hay que poner la cara y saber la camiseta que estamos representando”, insistió el arquero y le dio su respaldo al cuerpo técnico que encabeza Jorge Bava.

“Es un cuerpo técnico nuevo, somos los jugadores los que damos la cara dentro de la cancha y hay que afrontar, no escondernos. Apoyo total al cuerpo técnico, sabemos que están llegando y somos nosotros los que tenemos que defender adentro de la cancha”.