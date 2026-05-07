Tras la caída ante Tolima, así quedó Nacional en el Grupo B y cuándo vuelve a jugar por la Copa Libertadores

Golpazo para Nacional, ya que el equipo que dirige técnicamente Jorge Bava sucumbió 3-0 a manos de Deportes Tolima por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. De esta manera, el tricolor llega exigido de cara a las últimas dos fechas de la fase de grupos del máximo certamen continental.

La historia para el albo se comenzó a torcer en el final de la primera parte cuando sufrió dos penales en tan solo seis minutos. El primero lo tapó Luis Mejía, aunque en el rebote Sebastián Coates le cometió una infracción en el área a Juan Pablo Torres. Por esto el árbitro brasileño Raphael Claus fue al VAR, volvió a ver la incidencia y pitó la pena máxima.

Tolima cambió de lanzador y fue Luis Fernando Sandoval el que lo pateó al medio del arco, en tanto que el golero panameño se tiró a la derecha. Por lo tanto, el equipo colombiano logró romper la paridad en el tanteador por una situación insólita y que no ocurre muy a menudo en el fútbol.

La discusión entre Sebastián Coates y Edwar López en el partido entre Tolima y Nacional. Foto: AFP.

En el complemento el locatario le bajó el martillo al partido. Luego de una buena acción que comenzó en los pies de Torres, la siguió Jersson González para sacar un buen centro al ras por derecha y Jherson Mosquera apareció por el medio para definir el 2-0.

A tan solo un minuto para el final, González llevó a cabo una definición exquisita para doblegar al golero de Nacional con el que estableció el 3-0. El equipo tricolor alcanzó su cuarta derrota de forma consecutiva entre Torneo Apertura y Copa Libertadores.

Así quedó el Grupo B

Deportes Tolima quedó en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos, mientras que Coquimbo Unido, Universitario y Nacional quedaron con cuatro puntos, pero los chilenos y los peruanos se ubicaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, por diferencia de goles. Situación que dejó al albo en el último lugar.

Pero la diferencia de gol que se tuvo en cuenta es la de estos tres equipos entre sí. En ese sentido, Nacional quedó con saldo -1 tras el 1-1 ante los chilenos y la caída frente a los peruanos (donde anotó dos goles pero recibió cuatro).

En tanto que Universitario (por la caída 2-0 ante Coquimbo Unido y la victoria 4-2 frente al albo) posee cero de diferencia de gol y los chilenos (con la igualdad ante Nacional y el triunfo 2-0 contra los peruanos) tienen un saldo de un tanto.

Cabe destacar que Coquimbo Unido va a enfrentar a Universitario este jueves en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de la hora 21:00. Será un duelo al que Nacional le va a prestar mucha atención.

Cuándo vuelve a jugar Nacional por Copa Libertadores

Nacional volverá a tener acción por la Copa Libertadores de América el miércoles 20 de mayo cuando reciba a Universitario de Perú en el Gran Parque Central, desde la hora 19:00. El Bolso está obligado a ganar para soñar con poder avanzar a los octavos de final del torneo internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.