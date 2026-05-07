Con Fernando Muslera como figura y golazo de Tiago Palacios: Estudiantes sacó un empate en la altura de Cusco

Es sabido que jugar en la altura para los equipos del llano conlleva una complejidad extra, ya que está el rival y el tema climatológico. Con ese panorama fue Estudiantes de La Plata a enfrentar a Cusco por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores y rescató un empate por 1-1 tras una gran labor de Fernando Muslera y tanto de Tiago Palacios.

Los 3.399 metros de altura, sin dudas, se hicieron sentir en el equipo que dirige técnicamente Alexander “Cacique” Medina y, a su vez, el conjunto locatario —que es comandado por el uruguayo Alejandro Orfila— supo sacar rédito de ello.

Recién en el minuto 37 Cusco pudo vencer la resistencia de Muslera, quien ya era una de las grandes figuras de la noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Tras un centro de Marlon Ruidías por banda derecha, la bajó José Manzaneda y Lucas Colitto definió. Incluso la llegó a tocar el arquero que volvió a jugar en la selección uruguaya en marzo de este año, pero no pudo impedir el 1-0 parcial del local.

En el complemento Estudiantes de La Plata consiguió marcar el gol que le valió el empate. Se juntaron Mikel Amondarain y Palacios para ensayar una pared, que le permitió al uruguayo entrar al área y tirar ante el golero Pedro Díaz para estampar el 1-1 final.

Cusco lo buscó, pero se encontró con la figura excluyente del exarquero de Wanderers y Nacional para evitarlo. Según datos que le brindó SofaScore a Ovación, Muslera tuvo siete atajadas a lo largo de los 90 minutos, de las cuales cinco fueron cercanas.

El Estudiantes de La Plata de los uruguayos Medina, Muslera y Palacios sumó un punto clave en su afán de sellar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Flamengo es el líder del Grupo A con siete puntos, lo sigue el Pincha con seis, tercero se encuentra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) con tres y último está Cusco con una sola unidad.

Flamengo va por una victoria que lo deje cerca de los octavos

Flamengo, que no tendrá a Giorgian de Arrascaeta tras lo que fue su operación por la fractura de la clavícula derecha, saldrá este jueves a escena para disputar la cuarta fecha del Grupo de la Copa Libertadores: visitará al DIM, a partir de la hora 21:30, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El elenco que contará con los uruguayos Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz querrá sumar su tercera victoria en el certamen para afianzarse en la primera posición del Grupo A, mientras que el elenco colombiano está obligado a ganar para soñar con tener posibilidades de seguir con vida en el certamen internacional más importante del fútbol sudamericano.

