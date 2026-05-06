En tres días y gastando 500 dólares: así fue cómo el primer uruguayo completó el álbum del Mundial 2026

El youtuber uruguayo Fabri Lemus se convirtió en el primer uruguayo en completar el álbum del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Lo hizo en apenas 72 horas y documentó todo el proceso en Instagram, TikTok y YouTube, donde sus contenidos ya acumulan cerca de dos millones de visualizaciones.

La iniciativa comenzó con la compra de una caja completa, que incluía 104 sobres, con un total de 728 figuritas. Con ese primer intento logró completar casi la mitad del álbum. Al día siguiente compró una segunda caja, pero aún le faltaban unas 150 figuritas para terminarlo.

Fue entonces cuando decidió apelar a uno de los aspectos más característicos del álbum: el intercambio. “Empecé a intercambiar figuritas con seguidores en distintos puntos de Montevideo, algo que se volvió súper viral porque mucha gente se empezó a sumar y ayudarme a completar las que faltaban”, dijo.

Aunque vive en Punta del Este, viajó especialmente a Montevideo para cambiar un número mayor. Recorrió distintos puntos de la ciudad en donde los coleccionistas suelen juntarse a cambiar, como Tres Cruces. “Cuando me quedaban solo 43 figuritas, decidí ir hasta 8 de Octubre para intercambiar con ‘Cara de Jaula’, un personaje viral que fue clave para alcanzar mi objetivo”, explicó Lemus y dijo que ese momento también quedó registrado en sus redes sociales y ya suma cerca de un millón de visualizaciones en Instagram.

Un sobre de figuritas del álbum del Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

En total, para llegar a las 50 figuritas que le faltaban, tuvo que dejar 150. “Él te cambiaba tres figuritas por una. Como yo tenía 400 repetidas y me faltaban 50 para completar el álbum, y ellos tenían todas las que me faltaban, les tuve que dar 150 figuritas y ellos me dieron las que me faltaban”, contó.

Pero cuando pensó que había alcanzado su objetivo, se dio cuenta de que aún le faltaban 14 figuritas de edición especial, que solo podían obtenerse mediante una promoción de Coca-Cola. “Para acceder a ellas tenías que canjear tres tapitas por un sobre de figuritas de Coca-Cola, y ahí venía una figurita especial. Tuve que comprar 45 Coca-Colas de un litro y medio para canjear todas esas tapitas. Imaginate la cara de la gente en el supermercado cuando me vieron con un carro con 45 botellas. No entendían nada”, relató con humor.

Según cuenta Lemus, llenar el álbum “fue toda una odisea”. “Estuve tres días a las corridas, abriendo más de 200 sobres de figuritas, pegando 900. Es el álbum que tiene más figuritas del Mundial. Realmente fue mucho trabajo”, agregó.

En total, según estimó, invirtió cerca de 500 dólares entre cajas, sobres, intercambios y promociones para completar el álbum en tiempo récord.