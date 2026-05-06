City Torque 0-0 Palestino en vivo por Sudamericana: el Ciudadano busca su tercera victoria

Esta noche (19:00 por ESPN y Disney+) Montevideo City Torque está haciendo su cuarta presentación en la Copa Sudamericana y busca no solo su tercera victoria en el torneo si no el liderazgo del grupo. Está recibiendo en el estadio Centenario a Palestino de Chile, rival al que ya venció por 2-0 jugando como visitante en La Cisterna. Sus otros dos rivales ya jugaron: Gremio derrotó a Riestra 3-0 y es líder con un punto de ventaja.

Primer tiempo:

Las dos primeras insinuaciones fueron para Palestino, buscando una victoria que lo saque del último lugar. El equipo chileno llegó con un buen centro de Nicolás Meza y un cabezazo de Nelson Da Silva, que se fue cerca del palo derecho de Franco Torgnascioli. Enseguida, un remate de Francisco Montes.

El Tino Tino cambió de entrenador desde el partido ante Montevideo City Torque en Chile, que terminó con victoria 2-0 de los Ciudadanos. Guillermo Farré, gloria de Belgrano de Córdoba, asumió hace dos partidos consiguiendo un empate con Gremio como local y un empate frente a Everton por el campeonato chileno. El cambio de director técnico le dio orden defensivo al equipo, pero aún no ha podido convertir en Sudamericana.

Al cuarto de hora, la primera llegada del Ciudadano. Salomón Rodríguez se hizo de la pelota, esperó y cedió por banda derecha para Esteban Obregón, que remató cruzado, pero encontró una buena respuesta del arquero Sebastián Pérez, que venía de atajar tres penales ante Gremio. Otro indicio, el del que Palestino podía llegar a dejar algunos espacios producto de su urgencia por sumar de a tres.

Montevideo City Torque 0-0 Palestino

Día. Miércoles 6 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Sudamericana, fecha 4

Transmiten. ESPN 2/Disney+

Montevideo City Torque. Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini.

DT. Marcelo Méndez.

Palestino. Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos, Francisco Montes, César Munder; Nelson Da Silva

DT. Guillermo Farré.

Árbitro. Yender Herrera.

Asistentes. Migdalia Rodríguez, Paolo García.

Cuarto. Emikar Calderas

VAR. Stefani Escobar, José Martínez (Venezuela).

La previa:

El Ciudadano tiene la oportunidad de volver a quedar como líder de su grupo, tras la victoria de Gremio sobre Riestra en Argentina, si logra vencer a Palestino. El tricolor gaúcho lidera solo por un punto y los dirigidos por Marcelo Méndez enfrentan de local a un equipo al que ya vencieron como visitante, y de buena forma (2-0). Palestino, en mitad de la tabla en Chile, todavía no ha convertido goles en sus primeros tres partidos en esta Sudamericana, pero solo recibió los dos que le hizo City Torque jugando en La Cisterna. Empató sin goles ante Gremio como local y en su visita a Riestra en Buenos Aires.Está último, y esta noche en el Centenario tendrá la obligación de ir a buscar la victoria.

Montevideo City Torque confía en sus buenos números y busca su tercera victoria en el grupo que comenzó con una victoria 1-0 ante Gremio en Montevideo, siguió con ese triunfo 2-0 ante Palestino en Chile y, aunque viene de caer 2-1 con Riestra en Buenos Aires, fue un partido que pudo ser para cualquiera y dejó una buena imagen. Como intentará hacerlo esta noche.