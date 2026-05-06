Les pidieron jugar "como un equipo grande" y cumplieron: otra buena noche de Juventud en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana está siendo algo injusta con Juventud de Las Piedras, pero los del Chapa Blanco le dan pelea a la suerte con mucha actitud. Ayer, en el primer tiempo, el equipo pedrense le ganó la batalla táctica al poderoso Atlético Mineiro, pero no pudo convertir, aunque lo mereció, y el partido se le hizo cuesta arriba a poco de llegar al final. A los 77 minutos perdían 0-2 en el Centenario ante el poderoso equipo brasileño.

En la primera fecha, el pedrense había hecho los méritos suficientes para la victoria ante Cienciano, pero dejó escapar dos puntos en el final y terminó igualando 1-1. Lo mismo ocurrió frente al Galo en Brasil; el empate era lo más justo, pero fue derrota (2-1) en la última jugada y ayer buscó revancha frente al Mineiro. No pudo golear (4-0) como ante Academia Puerto Cabello, pero seguro que la buena cantidad de gente que fue al estadio a alentar a Juventud se fue con el pecho bien inflado y lleno de orgullo después de ver al equipo de Las Piedras, que se gana la simpatía de todo Uruguay cada vez que representa a nivel internacional.

“¡Estamos jugando como un equipo grande, estamos jugando en cancha de ellos!”, exclamó el entrenador Sergio Blanco. Y tenía razón. El Juve iba perdiendo, pero jamás bajó los brazos por más que el resultado no reflejaba lo que estaba pasado en la cancha. La Sudamericana volvía a ser algo injusta con los pedrenses.

Sergio "Chapa" Blanco: entrenador de Juventud de Las Piedras en Copa Sudamericana. Foto: EFE

Los primeros minutos fueron de Atlético Mineiro y sus dos carrileros, con gran destaque para el ex Atlético de Madrid, Renan Lodi. Pero el equipo brasileño se fue apagando con el recorrido de Juan Martín Boselli y Leonel Roldán entrando de sorpresa en el área; maniataron al Galo. El argentino (Roldán) incluso casi hace un golazo de taco y Everson se lució tapando con el pie un desvío luego de un intento del Toro Fernando Mimbacas. La primera había sido una recuperación de Boselli, un centro de Roldán y una volea de Alejo Cruz que se perdió afuera.

Juventud fue, dio batalla, pero las jerarquías pesaron y Mineiro se puso en ventaja con un toque de calidad de Alan Minda en el rebote de un córner (37’). Seba Sosa rechazó el centro y el ecuatoriano tocó de primera por sobre el arquero para abrir la cuenta, que se estiró por la misma vía, un cabezazo al primer palo de Vítor Hugo cuando quedaban solo 13 minutos para el final.

Con todo eso en contra, el Juve compensó con actitud. Al minuto del segundo gol del Galo, centro de Alejo Cruz, incansable, y gol de Pablo Lago, de buen ingreso, anticipándose a zagueros en el corazón del área. Envión y buena mano del DT. A los 73 minutos entraron Rodrigo Chagas y Marcelo Pérez y a los 87' el volante le puso un centro notable al delantero paraguayo que lo empató para aportar algo de justicia a lo que había pasado en el encuentro.

Juventud de Las Piedras quedó tercero a un punto del segundo, Cienciano, y a dos de Academia Puerto Cabello. Tendrá que jugar frente a ambos en Perú y Venezuela, pero si algo tiene este equipo pedrense es que lo hace de igual a igual donde sea. Como un equipo grande.