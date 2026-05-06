City Torque vs. Palestino por Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver al Ciudadano, que quiere ser primero

De la misma forma que lo ha hecho Juventud de Las Piedras, que este martes le empató de atrás a Atlético Mineiro, Montevideo City Torque ha jugado de igual a igual en esta Copa Sudamericana y al Ciudadano, a diferencia de al pedrense, lo han acompañado mejor la suerte y los resultados. Esta noche, desde las 19:00 en el estadio Centenario (ESPN2/Disney+) tiene la oportunidad de volver a quedar como líder de su grupo, tras la victoria de Gremio sobre Riestra en Argentina, si logra vencer a Palestino.

El tricolor gaúcho lidera solo por un punto y los dirigidos por Marcelo Méndez enfrentan de local a un equipo al que ya vencieron como visitante, y de buena forma (2-0). Palestino, en mitad de la tabla en Chile, todavía no ha convertido goles en sus primeros tres partidos en esta Sudamericana, pero solo recibió los dos que le hizo City Torque jugando en La Cisterna. Empató sin goles ante Gremio como local y en su visita a Riestra en Buenos Aires.Está último, y esta noche en el Centenario tendrá la obligación de ir a buscar la victoria.

El Ciudadano confía en sus buenos números y busca su tercera victoria en el grupo que comenzó con una victoria 1-0 ante Gremio en Montevideo, siguió con ese triunfo 2-0 ante Palestino en Chile y, aunque viene de caer 2-1 con Riestra en Buenos Aires, fue un partido que pudo ser para cualquiera y dejó una buena imagen. Como intentará hacerlo esta noche.

Montevideo City Torque vs. Palestino

Día. Miércoles 6 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Sudamericana, fecha 4

Transmiten. ESPN 2/Disney+

Montevideo City Torque. Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini.

DT. Marcelo Méndez

Palestino. Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos, Francisco Montes, César Munder; Nelson Da Silva

DT. Guillermo Farré

Árbitro. Yender Herrera.

Asistentes. Migdalia Rodríguez, Paolo García.

Cuarto. Emikar Calderas

VAR. Stefani Escobar, José Martínez (Venezuela).