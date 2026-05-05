Jorge Seré, protagonista en el libro de Gianni Infantino: la increíble anécdota del penal atajado a Evo Morales

Gianni Infantino cumplió el pasado 26 de febrero 10 años al mando de la FIFA. A lo largo de esta primera década de gestión en la casa madre del fútbol mundial ha pasado por diversas historias, cambios y transformaciones tanto para los futbolistas como para los espectadores. Por eso, para poder contarlas, el mandamás de la FIFA saca un libro donde recompila eso y tiene una anécdota en la que participa un uruguayo: Jorge Seré.

Se remonta al 31 de marzo de 2016 y fue cuando realizó una gira por América del Sur. Uno de los países que visitó fue Bolivia y disputó un partido en Cochabamba, a 2570 metros sobre el nivel del mar.

Fue un encuentro amistoso entre los Amigos de Gianni contra los All Star (todas las estrellas) locales. El presidente de la FIFA portó el brazalete de capitán de uno de los equipos, mientras que Evo Morales, mandatario de Bolivia por ese entonces, el otro.

Morales había elegido como compañeros a muchos exfutbolistas que disputaron el último Mundial que accedió Bolivia, el de Estados Unidos 1994, como Carlos Borja, Marcelo Torrico y Marco Antonio Etcheverry, conocido como el Diablo. Junto a Infantino estuvieron Cafú, Fernando Hierro, Martín Palermo, Pablo Aimar y Faustino Asprilla.

Estaba claro que la premisa era divertirse y cuando vieron que el resultado no se movía y la altura pesaba cada vez más, Morales hizo una propuesta: “¿Penales?” Algo que todos aceptaron, incluso Infantino.

Cuando Morales se iba a disponer a lanzar desde los 12 pasos, enfrente tuvo a Jorge “Superman” Seré, quien había sido campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988. Lo increíble fue que el golero uruguayo le tapó el tiro al presidente de Bolivia.

Esa es una de las historias que se encuentra en el libro Adelante – La revolución del fútbol: Los primeros 10 años de Gianni Infantino en la FIFA, donde el periodista Alessandro Alciato repasa momentos clave de la última década, combinando su perspectiva con las voces del presidente y de quienes han sido parte del camino.