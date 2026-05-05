Bruno Silva, asistente del Loco Abreu en México, es el principal candidato a la dirección técnica de Danubio

Bruno Silva es uno de los candidatos a dirigir a Danubio tras la finalización del Torneo Apertura. El entrenador uruguayo de 46 años ya participó de reuniones con el director deportivo y DT interno, Gustavo Matosas, quien lo tiene como su candidato principal.

Pese a que Ovación pudo confirmar con fuentes del club que no es el único candidato, es quien tiene el número uno.

Hace semanas que la Franja está en contacto con el actual ayudante de Sebastián Abreu en el Tijuana de México, quien se encontraba enfocado en la recta final de la liguilla mexicana.

En este contexto, el Loco, que brindó este martes una entrevista en La Mañana del Fútbol en el que le dio vía libre a su compañero: “Danubio es el club de sus amores. Si lo vienen a buscar, el Ñato ya sabe que tiene total libertad y no va a cambiar mi concepto de él como amigo y profesional. Cuando el corazón habla la cabeza se calla. La decisión es suya", expresó Abreu.

Silva tiene una única experiencia como entrenador principal, al mando de Cerro Largo con una buena campaña en 2024. En esta oportunidad dirigió 19 partido y cosechó 25 puntos (ganó siete partidos, cuatro empates y ocho derrotas).

Antes fue asistente en Sol de América (México), Atlético Tucumán (Argentina) y Atenas de San Carlos.

Danubio cerrará el Apertura en Jardines ante Albion. El partido está fijado para el próximo sábado 15:30.