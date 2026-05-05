Juventud vs. Atlético Mineiro en vivo por Sudamericana: último partido de local en el grupo para el pedrense

El su último partido por Copa Sudamericana, Juventud goleó 4-0 a la Academia Puerto Cabello de Venezuela y necesita otra noche buena noche copera para mantener sus ilusiones de clasificación. Este noche (19:00 por DSports/DGO) recibe en el estadio Centenario a Atlético Mineiro, buscando vengar lo que ocurrió en Brasil e incluso el primer lugar de la serie.

Ganando, el equipo pedrense, actualmente segundo, podría alcanzar la línea de siete puntos del líder Cienciano, que a las 21:30 enfrentará al colista Puerto Cabello en Venezuela. La aventura del Juve en este torneo comenzó con un empate de local ante el equipo de Perú, siguió con una derrota sobre la hora ante Mineiro en Brasil y el último antecedente es la goleada ante el conjunto venezolano con doblete de Fernando Mimbacas y goles de Leonel Roldán y Pablo Lago.

Desde que Sergio Blanco asumió en la conducción técnica de Juventud, solo perdió un partido y fue precisamente ante el rival que tendrá esta noche. Con sed de revancha y de protagonismo en la copa, el pedrense también llega con un buen antecedente a nivel local. Ante Cienciano y Mineiro ya dejó escapar puntos en la hora, pero en la última fecha del Apertura los ganó: fue victoria 2-1 ante Montevideo Wanderers gracias a un tanto de penal en la hora del Toro Mimbacas.

El pedrense viene en alza, porque además de buenos resultados, está recuperando a algunos jugadores lesionados. Bruno Larregui volvió a estar a la orden del Chapa Blanco y Federico Barrandeguy acumula cada vez más minutos. Jugó un cuarto de hora ante Academia Puerto Cabello y completó todo el segundo tiempo ante el Bohemio. Una de las incógnitas en el once inicial es si podría ocupar el lateral derecho, pasando a David Morosini de zaguero junto a Patricio Pernicone y a Emmanuel Más de la zaga al lateral izquierdo.

Juventud vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Día. Martes 5 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fecha 4

Transmite. DSports/DGO

Juventud. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy o David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.

DT: Sergio Blanco.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Reinier; Gustavo Scarpa; Caua Soares, Dudu.

DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro. Leandro Rey Hilfer (Argentina).

Estadio. Centenario