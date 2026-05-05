Carlos Airala, el argentino que usa la 10 de Albion: "Lo nuestro es tenerla, salir jugando y presionar alto"

En una gélida noche dominical de mayo, el Estadio Centenario fue escenario del show de Albion. El equipo de Federico Nieves no solo le ganó a Nacional, sino que lo superó desde todo punto de vista: táctico, físico y mental. Y entre todos los jugadores que se destacaron mediante un juego asociado, al ras del césped, de mucha movilidad y cobertura de los espacios, hubo uno que brilló contra la banda derecha. Incisivo y determinante porque convirtió un gol y asistió otro, Carlos Airala se hizo cargo del 10 que llevó en la espalda y enloqueció al marcador de punta que intentó parársele enfrente.

De dónde lo sacaron, se habrán preguntado muchos. Zurdo, argentino, hábil con la pelota, rápido, encarador. Del estilo de puntero por el que se pelean los cuadros grandes y que a veces está más cerca de lo imaginado. La historia del “Toto” es una de superación y paciencia, de grandes expectativas y también altibajos. De ir paso a paso y seguir intentando pese a las dificultades que encontró en el camino.

Airala nació en Villa Urquiza, Buenos Aires, y patea la pelota desde que tiene uso de razón. Jugó al baby fútbol en dos equipos: primero San Roque y después Marchigiana, filial de Ferro Carril Oeste, donde años más tarde hizo las formativas.

“Allá con nueve años pasamos a la cancha de 11, nos quedaba gigante. Siempre jugué del medio para arriba: de extremo o de interior. Las dos posiciones me gustan; una me da más mano a mano con el lateral y llegada al área, y la otra más contacto con la pelota”, dijo en diálogo con Ovación el atacante de 23 años. El domingo, tras la asistencia del Flaco López que lo dejó mano a mano con el arquero tricolor, abrió el pie izquierdo para ajustar la pelota contra el palo y gritar el segundo del Pionero. Pero sobre ídolos, pateó fuerte y al medio: “Messi y Maradona. Soy argentino, te miento si digo otra cosa”, respondió entre risas.

🧤 ¿Cuánto del gol Albion es responsabilidad de Nacho Suárez? El arquero de Nacional regaló la pelota en el saque y Airala terminó anotando



🇺🇾 El Pionero derrotó 3-2 al Bolso en El Centenario por la fecha 14 del Torneo Apertura



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Debutó en Primera con la camiseta de Ferro en la B, y al cabo de un par de temporadas pasó al equipo Reserva de River Plate: “Fue una etapa que encaré con muchísima ilusión. River es un club enorme, con una infraestructura tremenda. Era la Reserva, pero igual una experiencia muy importante para mi carrera”, reconoció.

Jugó un año y medio allí hasta que lo reclutó Fernando Cavenaghi para traerlo a Racing, y en agosto 2023 cruzó el Río de la Plata para terminar jugando en Sayago.

Debutó en la A con la Escuelita de Sayago, pero una serie de lesiones le impidió tener continuidad hasta que el club decidió cederlo a Oriental de La Paz, y terminó el 2024 jugando en la B. Sin ascenso ni más contrato con Racing a finales del 2024, todos los caminos apuntaban hacia Buenos Aires. Pero una llamada lo convenció de quedarse un rato más de este lado del río, y encontró su lugar en el mundo.

“Me llamó Boghossian y dijo que me venía siguiendo de hacía tiempo y que yo era una pieza del equipo que quería para ascender y ser campeón. Me convenció completamente y después me aportó muchísimo en mi carrera, tanto a nivel futbolístico como humano”, relató. Y reconoció que desde el punto de vista táctico, lo ayudó en un aspecto clave para quien tiene el potrero incorporado: “La parte defensiva y movimientos sin pelota”.

Es precisamente el fútbol que Albion pregona, hoy con Nieves de DT y Boghossian en otro rol, y gracias al que hicieron ese gol luego de 22 toques y más de un minuto de posesión ininterrumpida: “Seguimos con la misma base: tener la pelota, salir jugando, presionar alto y, cuando toca, replegar todos”.

El objetivo grupal es clasificar a una copa; el personal es “seguir haciendo goles y asistencias”; y un sueño: “Jugar en la Primera de Argentina, pero voy paso a paso”.