Sanciones Apertura: tres partidos para Luciano Fernández, dos para otros tres jugadores y multas a Cerro y Racing

Finalizada la fecha 14 del Torneo Apertura, la Comisión Disciplinaria de Primera División dio a conocer las sanciones correspondientes a los partidos del fin de semana.

La peor sanción fue de tres partidos por "puntapié intencional". Luciano Fernández, lateral derecho de Central Español, recibió esa pena tras su expulsión en el encuentro por la fecha 13 ante Cerro. A los 42 minutos de juego Esteban Ostojich le mostró la roja en una incidencia que fue a revisar al VAR pero no cambió su decisión inicial. El futbolista le dejó los tapones a Francisco Bregante en una pelota dividida y el árbitro no lo perdonó.

Sebastián Fernández de Danubio (ante Liverpool) y Alex Vázquez de Racing (ante M.C. Torque) fueron sancionados con dos partidos por agresión, por lo que se perderán al menos la última fecha del Apertura.

El extremo de Montevideo City Torque Diogo Guzmán también recibió dos encuentros de suspensión pero por "puntapié inicial". La sanción corresponde a la jugada que se dio a los 74 minutos del juego ante Racing, por una entrada de atrás de Diogo Guzmán sobre Yury Oyazro.

Cerro y Racing fueron sancionados el accionar de su parcialidad. Bajo la norma de responsabilidad objetiva de los clubes, el Villero recibió una multa de UR 45 ($ 77.400) por el uso de banderas con mayor dimensión de la permitida, mientras que la Escuelita fue multado con UR 15 ($ 28.700) por banderas y pirotecnia.

Además, Tabaré Silva, entrenador de Progreso, fue sancionado con un partido.