Central Español 2-1 Cerro en vivo: el Palermitano se quedó con 10 pero pasó al frente por un penal de VAR
El palermitano, recién ascendido, viene haciendo una campaña notable y puede meterse entre los cinco primeros del Apertura si gana. El albiceleste está comprometido en la Tabla del Descenso.
La jornada dominical de Liga AUF Uruguaya comienza en el Parque Palermo, donde Central Español y Cerro juegan desde las 10:00 horas por la fecha 13 del Torneo Apertura, con el arbitraje de Esteban Ostojich y Andrés Matonte desde la cabina del VAR.
Los equipos de Pablo De Ambrosio y Alejandro Apud son rivales directos en la lucha por la permanencia. El primero por recién ascendido, pese a que viene haciendo una campaña notable y puede meterse entre los cinco primeros del Apertura si gana. El segundo porque a esta altura del año está comprometido en la Tabla del Descenso: solo está por encima de Progreso y Wanderers.
Primer tiempo
Cerro tuvo la primera llegada del partido apenas a los 3 minutos de juego: el delantero Bruno Morales le pegó fuerte desde borde del área, pero la pelota fue a las manos del arquero brasileño Rodolfo que controló sin problemas.
Cuando se cumplía exactamente media hora de juego se juntaron los extremos palermitanos y encontraron la ventaja: centro de Mariano Aguilera desde la izquierda y definición de zurda de Máximo Alonso en el área chica para el 1-0 parcial.
Pero Cerro reaccionó rápido y empató de movida: sacaron del medio, la pelota fue hacia la banda derecha por donde se proyectó Damián Suárez, centro al área y gol en contra de Ignacio Rodríguez que intentó despejar pero la metió en su propio arco.
Aguilera tuvo el segundo de tiro libre, remató fuerte y de bastante lejos directo al ángulo, pero Fabrizio Correa voló y logró descolgarla.
A os 42' de juego se fue expulsado Luciano Fernández por una roja directa que le mostró Ostojich, en una incidencia que fue a revisar al VAR pero no cambió su decisión inicial. El futbolista de Central le dejó los tapones a Francisco Bregante en una pelota dividida y el árbitro no lo perdonó.
Pero en los descuentos del partido, el VAR jugó a favor de Central porque le mostró al árbitro un penal claro de Alejo Macelli sobre Aguilera. El defensor y capitán de Cerro se tiró a barrer para taparle el remate al atacante palermitano, pero le tocó el pie de apoyo y lo derribó adentro del área. Ostojich volvió a ver la incidencia y no dudó en cobrar penal para Central, que Raúl Tarragona remató fuerte y cruzado para cambiar por gol.
Central Español vs. Cerro
Día: domingo 26 de abril
Hora: 10.00
Televisa: DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores.
Estadio: Parque Palermo
Árbitros: Esteban Ostojich; Agustín Berisso, Alberto Píriz; Andrés Martínez.
VAR: Andrés Matonte, Andrés Nievas.
Rojas: 42' Luciano Fernández (CES).
Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel; Máximo Alonso, Rodrigo Muniz, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona.
DT: Pablo De Ambrosio.
Cerro: Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Rodrigo Mederos, Brahian Alemán, Jairo Amaro, Francisco Bregante; Bruno Morales, Augusto Cambon.
DT: Alejandro Apud.
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