Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Central Español 2-1 Cerro en vivo: el Palermitano se quedó con 10 pero pasó al frente por un penal de VAR

El palermitano, recién ascendido, viene haciendo una campaña notable y puede meterse entre los cinco primeros del Apertura si gana. El albiceleste está comprometido en la Tabla del Descenso.

El País
El País
26/04/2026, 10:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El festejo de los jugadores de Central Español tras el triunfo ante Nacional.
El festejo de los jugadores de Central Español tras el triunfo ante Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

La jornada dominical de Liga AUF Uruguaya comienza en el Parque Palermo, donde Central Español y Cerro juegan desde las 10:00 horas por la fecha 13 del Torneo Apertura, con el arbitraje de Esteban Ostojich y Andrés Matonte desde la cabina del VAR.

Los equipos de Pablo De Ambrosio y Alejandro Apud son rivales directos en la lucha por la permanencia. El primero por recién ascendido, pese a que viene haciendo una campaña notable y puede meterse entre los cinco primeros del Apertura si gana. El segundo porque a esta altura del año está comprometido en la Tabla del Descenso: solo está por encima de Progreso y Wanderers.

Primer tiempo

Cerro tuvo la primera llegada del partido apenas a los 3 minutos de juego: el delantero Bruno Morales le pegó fuerte desde borde del área, pero la pelota fue a las manos del arquero brasileño Rodolfo que controló sin problemas.

Cuando se cumplía exactamente media hora de juego se juntaron los extremos palermitanos y encontraron la ventaja: centro de Mariano Aguilera desde la izquierda y definición de zurda de Máximo Alonso en el área chica para el 1-0 parcial.

Pero Cerro reaccionó rápido y empató de movida: sacaron del medio, la pelota fue hacia la banda derecha por donde se proyectó Damián Suárez, centro al área y gol en contra de Ignacio Rodríguez que intentó despejar pero la metió en su propio arco.

Aguilera tuvo el segundo de tiro libre, remató fuerte y de bastante lejos directo al ángulo, pero Fabrizio Correa voló y logró descolgarla.

A os 42' de juego se fue expulsado Luciano Fernández por una roja directa que le mostró Ostojich, en una incidencia que fue a revisar al VAR pero no cambió su decisión inicial. El futbolista de Central le dejó los tapones a Francisco Bregante en una pelota dividida y el árbitro no lo perdonó.

Pero en los descuentos del partido, el VAR jugó a favor de Central porque le mostró al árbitro un penal claro de Alejo Macelli sobre Aguilera. El defensor y capitán de Cerro se tiró a barrer para taparle el remate al atacante palermitano, pero le tocó el pie de apoyo y lo derribó adentro del área. Ostojich volvió a ver la incidencia y no dudó en cobrar penal para Central, que Raúl Tarragona remató fuerte y cruzado para cambiar por gol.

Central Español vs. Cerro

Día: domingo 26 de abril
Hora: 10.00
Televisa: DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores.
Estadio: Parque Palermo
Árbitros: Esteban Ostojich; Agustín Berisso, Alberto Píriz; Andrés Martínez.
VAR: Andrés Matonte, Andrés Nievas.

Rojas: 42' Luciano Fernández (CES).

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel; Máximo Alonso, Rodrigo Muniz, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona.
DT: Pablo De Ambrosio.

Cerro: Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Rodrigo Mederos, Brahian Alemán, Jairo Amaro, Francisco Bregante; Bruno Morales, Augusto Cambon.
DT: Alejandro Apud.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar