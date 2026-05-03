Racing vs. Montevideo City Torque en vivo: el campeón del Apertura celebra el histórico título en Sayago

Este domingo no es uno más para los hinchas del viejo Racing Club de Montevideo porque hoy celebran en su Parque Osvaldo Roberto el primer título profesional en Primera División en sus 107 años de historia: el Torneo Apertura que conquistaron la fecha anterior, luego de ganarle a Cerro Largo en Melo y, durante el viaje de vuelta, que Wanderers derrotara a Peñarol y lo dejara sin chaces de alcanzar al Cervecero en lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo de Cristian Chambián solo perdió el primer partido del Apertura (2-4 de local ante Deportivo Maldonado), pero luego encadenó 12 fechas sin perder, con nueve victorias y tres empates que lo consolidaron como el cuadro más regular del torneo y justo campeón dos fechas adelantado. Entre los resultados más destacados que obtuvo, le ganó a Peñarol en el Campeón del Siglo y empató con Nacional en el Gran Parque Central.

Pero quedan todavía dos fechas del Apertura y el objetivo ahora pasó a otro nivel: mantener el impulso y defender la importante ventaja que tiene en la Tabla Anual para —por qué no— soñar con pelear el campeonato a fin de año.

Para ello será clave terminar el primer semestre del año con la misma o mejor renta de puntos que trajo hasta acá y quedan seis partidos más: dos del Apertura y las primeras cuatro fechas del Intermedio, las que se juegan antes del Mundial de la FIFA 2026. Es decir, 18 puntos más en disputa.

Los primeros tres se juegan este domingo en su casa, donde desde las 15:30 horas recibe a Montevideo City Torque, equipo a mitad de tabla del Apertura con 19 puntos, pero de muy buen pasar en la Copa Conmebol Sudamericana, certamen en el que lidera el grupo F con 6 puntos sobre Gremio, Deportivo Riestra y Palestino de Chile.

El partido comienza a las 15:30 horas y se puede ver en vivo por DSports, Antel TV, Disney+ y cableoperadoes.

Racing - Montevideo City Torque

Día: domingo 03 de mayo

Hora: 15.30

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres

4º: Santiago Motta

VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

✅ LOS ONCE CAMPEONES PARA HOY



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/TKZawX0pJj — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) May 3, 2026