¡Racing campeón del Apertura! De manera anticipada y con la reacción de los jugadores en pleno viaje a Montevideo

Por la tarde Racing había vencido a Cerro Largo 1-0 en su visita a Melo, quedando así a un paso de consagrarse campeón del Torneo Apertura. Luego de la caída de Deportivo Maldonado solo necesitaba que Peñarol no ganara ante Wanderers. Y así fue. El Bohemio se impuso 1-0 en el Estadio Centenario y la Escuelita, en pleno viaje a Montevideo, se enteró de su primera coronación en Primera División.

Así lo exhibió la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya, publicando el video en el que los jugadores visualizaban el partido del aurinegro en sus teléfonos. "¡Vamo'!", comienzan a gritar algunos mientras el juez pitaba el final, mientras otros se abrazaban para luego entonar el "dale campeón".

🤩 El ómnibus de los sueños 🏆



Así fue la consagración de @RacingClubUru desde adentro. #FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/hPa8M9JuZl — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) April 27, 2026

Los dirigidos por Cristian Chambian, quien paradójicamente estuvo en duda al inicio del año, perdieron un solo partido en todo el campeonato, curiosamente fue la primera fecha y de ahí en más no volvieron a caer. Nueve victorias y tres empates lo tienen en lo más alto de la tabla con 30 puntos, a falta de dos fechas para el final.

Racing desde su ascenso en 2022 siempre clasificó a copa internacional, ganando el Apertura aseguró al menos Sudamericana.

En la jornada de hoy el único tanto lo convirtió el capitán Guillermo Cotugno con un verdadero golazo, fue este mismo quien habló al término del encuentro y se refirió a la chance de ser campeón: "Es una emoción por todos los compañeros, por todos los que vinieron a apoyar y los que no están en el plantel. Este es un grupo súper unido, creo que eso nos caracteriza, al que le toque jugar siempre hay 10 afuera que están apoyando y esto es para todos los compañeros".

Así, con el festejo en el ómnibus, Racing recibió su primera copa en esta categoría. Para culminar el torneo enfrentará a Montevideo City Torque en la 14 y a Central Español en la última. Ante el Ciudadano jugará el próximo domingo (15:30) el Parque Roberto, escenario en el que levantará la copa con su gente.

Además de la consagración, ganando el Apertura la Escuelita se aseguró al menos su copa en la próxima Copa Sudamericana, lo que le permite continuar con una buena racha: desde su ascenso en 2022 siempre clasificó a una copa internacional.