Guillermo Cotugno tras la victoria para acariciar el título: "Es una emoción por todos los que vinieron a apoyar"

Racing venció a Cerro Largo por 1 a 0 en su visita a Melo y quedó a un paso de consagrarse campeón del Torneo Apertura.

El único tanto de la tarde lo convirtió el capitán cervecero con un verdadero golazo, un remate violento de larga distancia que se desvió levemente en Sebastian Assis y se volvió inatajable para el golero arachán Pedro González.

"Fue lo que vinimos a buscar" expresó el autor del gol apenas finalizado el encuentro en la nota post partido con la televisación oficial

Tambien remarcó la dificultad de la visita al Ubilla: "Fue un partido duro, acá siempre es difícil pero por suerte hoy nos vamos contentos".

El equipo de Sayago acaricia el título y su capitán no escondió la alegría del momento: "es una emoción por todos los compañeros, por todos los que vinieron a apoyar y los que no están en el plantel. Este es un grupo súper unido, creo que eso nos caracteriza, al que le toque jugar siempre hay 10 afuera que están apoyando y esto es para todos los compañeros".

El equipo cervecero se ilusiona luego de una campaña histórica que lo tiene al borde de coronarla con el título de campeón del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Cristian Chambian perdieron un solo partido en todo el campeonato, curiosamente fue la primera fecha y de ahí en más no volvieron a caer. Nueve victorias y tres empates lo tienen en lo más alto de la tabla con 30 puntos.