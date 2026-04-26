Cerro Largo 0-0 Racing en vivo: el cervecero debe ganar y esperar una derrota de Peñarol para gritar campeón hoy

Cerro Largo recibe a Racing en Melo por la fecha 13 del Torneo Apertura. El conjunto de Sayago que se encuenta en lo mas alto de la tabla, puede coronarse campeón en el día de hoy. Para que esto suceda debe ganar y esperar una derrota de Peñarol ante Wanderers en el Estadio Centenario.

Más allá de si se logra esta combinación de resultados en el día de hoy, Racing de conseguir una victoria esta tarde, quedaría muy cerca del título ya que aunque Peñarol también gane, quedaría a cuatro puntos de distancia con seis por jugar.

Primer tiempo

Con el pitazo de Gustavo Tejera, comenzó el partido en el Ubilla de Melo entre Cerro Largo y Racing. El cervecero acompañado por una gran cantidad de hinchas que viajaron al interior del país en la definición de un torneo que puede decretar un titulo histórico para la institución.

Hora: 15:30

Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto: Kevin Fontes

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani; Diego Daguerre, Tiziano Correa.

Racing: Federico Varese; Ramiro Brazionis, Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martin Ferreira; Juan Bosca, Felipe Cairus, Facundo González, Álex Vázquez; Sebastián Da Silva, Tomás Habib.