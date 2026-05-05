El senado de la República homenajeará a Óscar Washington Tabárez: cuándo será y qué pidió el maestro

Cuando resten dos días para el puntapié inicial del próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, y seis para el debut de la selección uruguaya ante Arabia Saudita, el senado de la República Oriental del Uruguay estará rindiendo un homenaje a Óscar Washington Tabárez, exentrenador de la Celeste. El senador Daniel Caggiani ya confirmó la fecha y el contacto con el maestro, que solo puso un requisito para llevar a cabo la ceremonia.

“Primero se lo planteamos a la familia, ellos estuvieron de acuerdo en poder realizarlo y creo que todo el senado de la República pueda reconocer un trabajo muy importante que ha hecho el maestro Tabárez a lo largo de todos estos años, en un tema tan importante para los uruguayos y uruguayas que es el fútbol y la selección de Uruguay. Me parece un justo homenaje”, valoró Caggiani.

La fecha elegida para llevarlo a cabo es la del martes 9 de junio. “Es justo cerca del próximo Mundial, pero bueno, es algo muy necesario para el Uruguay todo”, manifestó el senador, que se preocupó por resaltar el único requisito que pidió Tabárez para aceptar el reconocimiento.

“En principio él aceptó y nos pidió que sea de común acuerdo y los tres partidos políticos que integramos el senado de la República estuvimos de acuerdo. Por un tema reglamentario, quien va a hacer uso de la palabra soy yo, al principio, pero en realidad van a hablar todos los partidos políticos y algunos senadores que lo conocen personalmente. Esperemos que pueda hablar también él. También vamos a hablar con la presidenta de la asamblea y el senado para que haya un reconocimiento más formal a una trayectoria que nos marcó a todos”, dijo Caggiani y agregó que seráun homenaje por su trayectoria, no solamente en la vida profesional como maestro, sino también en lo que está más vinculado a su vida pública a nivel futbolístico y lo que significó el proceso de las selecciones, tanto mayor como juveniles”.

Conferencia de Oscar Washington Tabarez por presentacion de su libro autobiografico, Las puertas de la memoria, en el Salon Azul de la Intendencia de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Como jugador, Oscar Washington Tabárez pasó por Sud América, Sportivo Italiano, Montevideo Wanderers, Fénix, Puebla de México y Bella Vista, donde hizo sus primeras armas como entrenador.

Dirigió a Danubio, Wanderers, Peñarol y Deportivo Cali, antes de su primera etapa en la selección uruguaya, que duró desde 1988 a 1990, y luego fue entrenador de Boca Juniors, Peñarol nuevamente, Cagliari, Milan, Real Oviedo y otra vez Cagliari, Vélez Sarsfield y su segunda etapa en Boca Juniors antes de hacerse cargo nuevamente de la selección uruguaya; esta vez desde 2006 hasta noviembre de 2021.

El maestro Tabárez, como entrenador, fue campeón de la Copa Libertadores de 1987, de Argentina con Boca Juniors en 1992 y de la Copa América 2011 con la selección uruguaya, luego de conquistar el recordado cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Nos pasó que fuimos captados por ese proceso que significó mucho. No solamente por el cuarto puesto en Sudáfrica y el quinto puesto en Rusia, sino por la épica que tenía ese proceso y las enseñanzas de maestro dentro y fuera de la cancha. Algunos hablan más que de maestro, de viejo sabio, y creo que está bueno que la política pueda reconocer a una figura pública y pueda jerarquizar su función que me parece que también está interesante”, resaltó el senador Daniel Caggiani.