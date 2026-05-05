Rampla Juniors ganó tiempo: consiguió una prórroga de 24 horas para poder pagar y así jugar en la Divisional C

Rampla Juniors consiguió una prórroga de 24 horas para poder pagar sus deudas y así poder iniciar la temporada en la Primera División Amateur, mejor conocida como la C, tras confirmación del presidente Picapiedra de la asociación civil, Gabriel Kouyoundjian a Ovación.

De esta manera, el conjunto del Cerro alcanzó más tiempo para poder saldar sus deudas y así comenzar en tiempo y forma la temporada en la tercera categoría del fútbol uruguayo. Cabe destacar que los miembros de la institución están a la espera de que el empresario Foster Gillett deposite el dinero para quedar al día.

Tras esta prórroga, el partido entre Rampla Juniors y Mar de Fondo —que en un principio estuvo estipulado para este miércoles en el Estadio Olímpico a partir de la hora 15:00— se disputará finalmente este jueves a las 15:00 en el escenario Picapiedra.

Esto, con visto bueno de Mar de Fondo, se gestó con el afán de que Rampla Juniors pueda pagar y así participar del certamen de la Primera División Amateur. Cabe recordar que también se postergó el duelo entre Alto Perú y Cooper, que iba a llevarse a cabo este miércoles en el Complejo Rentistas a partir de la hora 20:00.

La situación de Rampla Juniors

Hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico. Foto: @RamplaJuniorsFC

Los Picapiedras debían U$S 650.000 correspondientes a reclamos por adeudos y, para poder comenzar su participación en la “C”, saldaron una parte, pero debían pagar U$S 450.000 antes del 1° de mayo para poder competir.

El pago no se realizó en tiempo y forma luego de que el empresario acusara unos supuestos problemas personales, pero Rampla logró estirar el plazo, por lo que tendrá tiempo para pagar hasta el martes. En este contexto, el encuentro ante Mar de Fondo se postergará y, de abonar el monto exigido, se jugará el próximo miércoles a las 15 horas en el Olímpico.

Pese a no concretar la transferencia, Foster Gillett se habría comprometido a saldar las deudas. Según confesó Gastón Tealdi a Ovación, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) e hincha reconocido del equipo, mantuvo contactos con el gerenciador durante las últimas horas y le trasladó su intención de cumplir su acuerdo.

“El empresario habló con (Ignacio) Alonso y se comprometió a pagar antes del martes. Le dijo que había tenido algunos problemas para enviar (el dinero), pero en eso estamos hoy”, expresó el presidente administrativo de Soriano SAD, la sociedad que administra el activo deportivo del Picapiedra.