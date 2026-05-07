Maratón de Montevideo: con atletas de elite y cupos agotados, se corre el domingo la tradicional carrera

La tradicional Maratón de Montevideo tendrá una nueva edición este domingo, donde más de 8.000 almas atravesarán la capital uruguaya, en competencias de 10, 21 y 42 kilómetros, que comenzarán en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a las 7:00 horas. La edición tendrá además de participación de atletas de todo el continente, invitación a competidores de elite que enaltecerán uno de los eventos deportivos más multitudinarios del país.

El viernes a las 13:30 horas habrá una conferencia de prensa en el Palacio Santos donde se presentarán a los cuatro atletas de elite. Dos participarán en los 42 kilómetros y dos en los 21.

Zaphaniah Cheruiyot, keniata de 30 años competirá en la distancia más larga. En 2022 se quedó con la Maratón de Bilbao con un tiempo de 2:12:48, marca unos diez minutos inferior a los que consiguió el ganador de la edición anterior de la Maratón de Montevideo, Nicolás Espinosa.

En la categoría femenina correrá Gladys Kemboi, keniata de 31 años, cuya mejor marca es de 2:35:45, unos 25 minutos menor a la de Natalie Bengoa, quien se quedó con la edición de 2025.

En los 21 kilómetros competirán: el etíope de 21 años, Abdema Ajema, que tendrá su debut en la distancia, y la brasileña de 35 años, Mirela Saturnino de Andrade.

Los 42 kilómetros iniciarán su camino hacia el Palacio Legislativo, para luego continuar su recorrido por El Prado. Este pasará por los estadios del barrio, el Liceo Militar y el Jardín Botánico. El circuito seguirá hasta el Nuevo Centro Shopping por la Avenida Luis Alberto Herrera, luego irá hasta el Antel Arena bajando por Damaso Antonio Larrañaga, para luego enganchar con la Avenida Centenario. Los atletas recorrerán el Parque Batlle rodeando el Estadio y el Velódromo, para agarrar luego nuevamente por Luis Alberto Herrera hasta la Rambla, donde el recorrido seguirá hacia el este, hasta Malvín. En la calle Amazonas los corredores emprenderán el retorno, recorriendo toda la Rambla hasta Ciudadela, donde subirán hasta Plaza Independencia y luego tomarán la recta final por 18 de Julio.

En cambio, los 21 kilómetros evitarán el paso por El Prado. Harán la rotonda por el Palacio Legislativo y luego bajarán hasta la Rambla con un previo paso por Plaza Independencia. El recorrido irá hasta Plaza Trouville y luego emprenderá la vuelta hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Los 10 kilómetros tendrán el mismo recorrido, pero la vuelta será a la altura del Cementerio Central.

Los cupos de inscripción ya están agotados.