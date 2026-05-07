Jorge Bava: del "momento crítico" de Nacional a "poner paños fríos" por los partidos de Copa en casa

Enviado a Ibagué / Colombia

Nacional sufrió una dura derrota en Colombia. Es la cuarta consecutiva para el Bolso en todas las competencia que en esa seguidilla de encuentros sufrió 12 goles, más allá de marcar cinco. Las caídas lo alejaron aún más de la cima del Apertura —que próximamente pasará a ser la Tabla Anual— y lo dejó último en su grupo en la Copa Libertadores.

"Obviamente que son momentos críticos es innegable, por la seguidilla de partidos sin poder ganar. No conozco otra receta que no sea trabajar para salir de esta situación adversa. Hay que poner paño fríos porque tenemos dos partidos en casa que tenemos que mejorar, ganarlos y clasificar que es uno de los objetivos del semestre. Lamentamos el partido de hoy y la seguidilla adversa", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Bava, agregó: "Al caer hay decepción porque somos conscientes de dónde estamos. El momento del penal era el peor panorama para ponernos en contra, pero había que ir a buscarlo, caímos en un pozo, no pudimos generar y hoy ya no te hablaría de accidentes, sino que nos superó el rival sobre todo a partir del gol".

"Hoy comenzamos bien el partido, pero no pudimos sostener. La idea era igualar el medio porque es un equipo que juega mucho centralizado, tiene gente rápida y de muy buena técnica donde a veces era imposible. Sabemos la calidad de los equipos colombiano. Es un equipo que se hace fuerte con pelota, sacamos alguna contra que no terminamos bien, pero con espacios es un equipo que se siente bien", sostuvo.

🗣️"Es un momento crítico por la seguidilla de partidos sin ganar"



👉 Jorge Bava en conferencia de prensa habló sobre la racha adversa del Tricolor y cómo esta el plantel luego de la derrota.



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Consultado sobre cómo vio al plantel al término del juego, se sinceró: "Recién terminado lo vi muy golpeado, pero son conscientes de que de esta racha se sale trabajando. Hay que ganar el partido que viene, encausar el camino de la victoria, terminar un Apertura malo de la mejor manera posible y encarar el Intermedio. A nivel de Copa ganar los partidos en casa. Hoy duele, fue decepcionante por la derrota y por la cantidad de goles sufridos".

Precisamente sobre los goles recibidos por el Bolso, afirmó: "Sin duda que es un debe que tenemos. La responsabilidad primero es mía y después del equipo porque no podemos achacar los goles recibidos solo a la defensa, es algo que está laudado en el fútbol, todo el equipo tiene que defender y atacar. Los goles hacen cuesta arriba todo".

Más allá de la derrota y del duro momento, Bava subrayó: "Hoy este es el plantel y estoy a muerte con ellos, hoy para mí son los mejores del mundo y los voy a defender a capa y espada", aunque también admitió un "trabajo puertas adentro para el próximo período de pases", un momento en el que "hay movimiento y trabajo".