Coates: "Esto es Nacional y somos todos culpables", dijo el capitán que recalcó que "hay que mejorar mucho"

Enviado Ibagué, Colombia

Sebastián Coates habló en zona mixta tras la goleada que sufrió Nacional ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. El capitán fue autocrítico con el desempeño del equipo e hizo énfasis en el mal primer semestre, donde el Bolso debe mejorar de cara a los últimos dos partidos del grupo.

"No hay que buscar excusas, fueron mejores que nosotros", comenzó diciendo el capitán que recalcó que el equipo debe levantar de cara a la recta final del grupo: "Nos quedan dos partidos donde tenemos que mejorar mucho, jugamos en casa y tenemos que ganar".

Respecto al semestre, Coates dijo que "no es el mejor" y que el equipo es consciente que tiene que mejorar mucho. "Lo positivo es que nos quedan dos partidos en casa y otro semestre", dijo respecto al futuro y recalcó que "primero hay que hacer mucho autocrítica y encarar el próximo semestre para intentar ganar todo".

Si bien dijo que la jugada que derivo en el primer gol de Tolima no le pareció penal, prefirió hacer énfasis en los errores: "En el segundo tiempo no salimos bien, ellos mejoraron mucho, dejamos muchos espacios, ellos se hicieron fuertes".

El capitán prefirió no individualizar los errores pese a las falencias que tuvo el equipo en la media chancha: "Sería mucho echarle la culpa a Agustín (de los Santos) y Luciano (Boggio), hicieron un desgaste tremendo. Creo que fue en el colectivo, quizás ellos quedaron un poco más expuestos porque Tolima juega mucho por el centro y junta mucha gente ahí. Pero es un tema colectivo y me parece muy injusto con Agustín porque es un juvenil que viene mejorando y nos va a dar una mano el segundo semestre". "Cuando las cosas van mal es de todos y cuando van bien también. Esto es Nacional y somos todos culpables", concluyó.

Por último hizo énfasis en no subestimar lo que viene: "Esto es Libertadores, es muy parejo, hoy en día no hay favoritos, tenemos que entender eso nosotros también y mejorar mucho para ganar los dos partidos que nos quedan en casa y aspirar a pasar el grupo".