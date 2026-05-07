Detalles del encontronazo de Valverde y Tchouaméni: el francés fue a buscar al uruguayo y no para darle la mano

En horas donde uno de los principales temas del fútbol uruguayo es la coincidencia de la crisis que están atravesando Nacional y Peñarol por sus continuos malos resultados del último mes, por unas horas, Federico Valverde —capitán de la selección uruguaya— se robó la atención por un hecho del que está hablando todo España en la previa al clásico entre Real Madrid y Barcelona del próximo domingo: la pelea entre el Pajarito y el futbolista francés Aurélien Djani Tchouaméni.

Como informó Ovación, en base a la noticia dada por el diario español Marca, en el entrenamiento de este miércoles el jugador uruguayo y el francés tuvieron una fuerte discusión a causa (en principio) a una jugada fruto del entrenamiento y de los ejercicios que se estaban desarrollando en Valdebebas, la Ciudad Deportiva del equipo Merengue. De acuerdo a la información del medio madrileño, todo comenzó tras una jugada del entrenamiento que derivó en una infracción y, a partir de allí, la situación escaló rápidamente y el enojo de ambos fue mayor. Valverde y Tchouaméni se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que incluso continuó puertas adentro del vestuario, informaron.

Este jueves se repitió un incidente entre ambos protagonistas y lejos de que las partes se acercaran, la situación empeoró, al punto de que Federico Valverde debió asistir a un hospital aunque no por la gravedad que se mencionó en España, en un hecho que trascendió fronteras y del que está hablando todo el mundo fútbol.

La versión de Federico Valverde

En las últimas horas, Ovación se pudo contactar con dos fuentes cercanas a Federico Valverde. Según coincidieron, "Tchouaméni fue a buscar a Federico después del entrenamiento, y no fue precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas...". Al Pajarito no le gustó que el jugador francés haya filtrado lo que sucedió en la práctica de este miércoles, en una versión que coincide con la publicada este jueves por el también diario madrileño AS. Para quien alguna vez formó parte de un vestuario, se sabe que la ley primera es "lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario". Más allá de que son situaciones que claramente no están bien, en ocasiones y a lo largo de la historia del fútbol, han pasado en planteles que se generan altercados por situaciones particulares del juego en un entrenamiento: una patada, un comentario de más, un lujo, etc. Claro, acá se está hablando de uno de los equipos más grandes del mundo como Real Madrid, y de dos jugadores de élite, uno de ellos capitán de los Merengues y de su selección.

Federico Valverde en un entrenamiento con el Real Madrid. Foto: Facebook/Real Madrid.

"Federico se plantó y hubo un forcejeo. En ese forcejeo él se pegó con una mesa, ese hecho es real", le admitieron a Ovación desde el entorno del volante, uno de los mejores del mundo. "Fede se pegó con una mesa pero después, lo del hospital es cierto, pero fue por un tema protocolar porque no tiene nada" puntualizaron. En España afirman que el Pajarito, de 27 años, se mareó después del hecho, que recibió un profundo corte en su cabeza y que por ello fue trasladado en silla de ruedas rumbo al centro asistencial. Esta versión no fue confirmada por las fuentes consultadas por este medio.

Según señala Marca, pocos minutos después del incidente hubo una reunión de urgencia dentro del vestuario con presencia del dirigente José Ángel Sánchez y que se habría iniciado un expediente interno para los dos futbolistas, por lo que dispone el código disciplinario interno del Real Madrid. Incluso, según la misma versión, ningún integrante del plantel abandonó la ciudad deportiva hasta finalizar una extensa reunión para abordar este momento de crisis, en un intento del club por contener una escalada de tensión que preocupa en la cúpula madridista.

Hay que destacar que a lo largo de su carrera, que empezó en Peñarol, y que siguió por Real Madrid con un breve pasaje por Deportivo La Coruña, Valverde se ha caracterizado por ser un jugador ejemplo, que no ha estado involucrado en problemas, con excepción de lo que sucedió con el español Álex Baena cuando estaba en el Villarreal, con el que tuvieron un fuerte altercado dentro del campo y que siguió afuera. Incluso posterior a ese incidente, Valverde y el ahora futbolista del Atlético Madrid han tenido rispideces en los enfrentamientos entre ambos.

Ahora Real Madrid evalúa los pasos a seguir y no es segura la presencia de Valverde y Tchouaméni en el clásico del domingo. Los Merengues están a 11 puntos del Barcelona y quedan 12 por jugar, y en caso de perder en el Camp Nou verán como su rival de todas las horas les da la vuelta de la Liga Española en la cara en una temporada para el olvido de los blancos de Madrid.