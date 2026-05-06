"Casi llegan a las manos": Federico Valverde tuvo un tenso cruce con Tchouaméni según medios españoles

El uruguayo Federico Valverde quedó en el centro de una polémica interna del vestuario Real Madrid luego de protagonizar un fuerte cruce con el francés Aurélien Tchouaméni durante el entrenamiento de este jueves, en un episodio que expone el delicado momento que atraviesa el plantel merengue, ya prácticamente sin chances de ganar ningún título esta temporada.

Según informó el diario español Marca, ambos futbolistas “casi llegan a las manos” tras una fuerte discusión ocurrida en la práctica en Valdebebas, en la previa de un cierre de temporada cargado de presión para el equipo de la capital española.

De acuerdo a la información del medio madrileño, todo comenzó tras una jugada del entrenamiento que derivó en una infracción y, a partir de allí, la situación escaló rápidamente. Valverde y Tchouaméni se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que incluso continuó puertas adentro del vestuario, informaron.

El episodio no pasó inadvertido dentro de la ciudad deportiva del club y rápidamente se propagó entre integrantes del entorno madridista, en un contexto que describen como de creciente desgaste y división interna.

El mediocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni celebra tras marcar el segundo gol ante el Girona. Foto: EFE

El mismo medio también señala que el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada, ya que prácticamente no tiene margen en la pelea por los títulos y con relaciones personales deterioradas entre varios integrantes del plantel. Según señalan, hay futbolistas que prácticamente no mantienen vínculo entre sí y habría un grupo que no le dirige la palabra al entrenador Álvaro Arbeloa.

El encontronazo entre el uruguayo y el volante francés se da además en una semana especialmente sensible para el conjunto merengue, luego de otros episodios de tensión interna y a solo días de un nuevo clásico frente a FC Barcelona, un partido que podría terminar de sepultar las aspiraciones madridistas en la temporada. Si empatan, los culés de Ronald Araujo serán campeones de LaLiga de España.

El clásico de España entre Barcelona y Real Madrid se juega este domingo 10 de mayo, a las 16:00 horas de Uruguay en el Camp Nou. Se puede ver en vivo por DGO y DSports. El equipo de Hansi Flick está primero con 88 puntos y el de Arbeloa es el único escolta con 77: son 11 unidades de diferencia con 12 en disputa. Es decir que pese a que gane el Madrid, el título liguero del Barça parece inminente.

Con Valverde como una de las referencias futbolísticas y anímicas del equipo —segundo capitán del plantel por detrás de Dani Carvajal— el episodio genera incertidumbre por cómo repercutirá en el próximo mercado de pases del verano europeo, que tendrá un largo parate producto del Mundial 2026 de selecciones.