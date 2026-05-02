El Barcelona de Ronald Araujo derrotó 2-1 al Osasuna y quedó a un paso de ser campeón de LaLiga: qué necesita

El Barcelona de Ronald Araujo derrotó 2-1 al Osasuna y quedó a un paso de ser campeón de LaLiga por los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, en un partido que se le complicó en el tramo final tras el tanto de Raúl García de Haro.

El defensor uruguayo ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Eric García.

El equipo de Hansi Flick, que será campeón este domingo si el Real Madrid no gana en su visita al Espanyol, comenzó siendo protagonista del encuentro con dos ocasiones de Lewandowski y Dani Olmo, ante un Osasuna que priorizó el aspecto defensivo para después intentar ejecutar las transiciones rápidas con las conducciones de Raúl Moro, titular este sábado en lugar del lesionado Víctor Muñoz.

Con el paso de los minutos, el anfitrión se fue acercando al arco visitante. El primero en lograrlo fue Ante Budimir, que reventó el travesaño después de una espectacular acción y, minutos después Joan García contuvo otro zurdazo peligroso del croata.

En el complemento Catena cortó justo a tiempo un remate de Dani Olmo que terminó en tiro de esquina. Hansi Flick metió un triple cambio ofensivo, mientras que Alessio Lisci hizo lo propio con Aimar y Raúl García de Haro.

Rubén García tuvo su oportunidad en ataque, pero Joan García que volvió a mostrarse confiado y seguro. El cuadro culé lo siguió intentando con la posesión como bandera y un centro de mucha calidad de Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski, quien colocó el 1-0 parcial.

Cinco minutos después, Ferran Torres logró agrandar la diferencia con su festejo, pero Raúl García de Haro se encargó de ponerle suspenso al tramo final del partido con su gol de cabeza.

Finalmente, Barcelona logró resistir el tiempo que faltaba y se llevó tres puntos de oro que podrían darle este domingo el título de liga.

La particular recta final de LaLiga y lo que puede pasar en el clásico

En caso de que Real Madrid deje puntos este domingo en su visita al Espanyol, Barcelona será campeón y, por tanto, se espera que el Merengue le realice el tradicional pasillo de reconocimiento al tradicional rival en el clásico del próximo domingo 10 de mayo, que está fijado en el Camp Nou.

Si esto no sucede y el equipo de Federico Valverde logra imponerse de visitante, el culé podría llegar a consagrarse campeón en el clásico, lo que le agregaría un componente adicional a la gesta.

Con información de EFE.